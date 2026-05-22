Familia de implicada en desaparición de Blanca Adriana rompe el silencio: no sabe dónde está

Por Martha Salvatori

La desaparición de Diana Palafox, señalada como presunta responsable de la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, continúa generando incertidumbre y preocupación entre familiares, conocidos y autoridades poblanas.

Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, desapareció luego de someterse a una valoración para un procedimiento estético en una clínica privada de Puebla. Días después, su cuerpo fue localizado, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades.

En medio de la búsqueda de Diana Palafox y de su hijo de 23 años, Imagen TV Puebla logró contactar a Pilar, cuñada de la mujer señalada, quien aseguró que la familia tampoco sabe dónde se encuentran y afirmó que viven momentos de angustia debido a la exposición pública y amenazas en redes sociales.

Pilar explicó que Diana trabajó anteriormente en oficinas regionales de Telcel y que hace algunos meses comenzó a involucrarse en tratamientos faciales tras iniciar una relación sentimental con un hombre identificado únicamente como “Manu”.

“Ella trabajaba en las oficinas regionales de Telcel. Hace algún tiempo conoció a una persona con la que entabló una relación sentimental. Esta persona se dedicaba a hacer aplicaciones de botox y faciales. La verdad desconozco su nombre, solo recuerdo que le decían Manu”, relató.

Pilar aseguró que la familia tenía conocimiento únicamente de que Diana realizaba tratamientos faciales y desconocían que efectuara procedimientos más invasivos.

“La verdad no sabíamos que realizaba otros procedimientos más invasivos”, señaló.

Sobre la preparación profesional del hombre identificado como “Manu”, dijo no saber si contaba con formación médica.

Blanca Adriana Vázquez Montiel, hallada muerta en Tlaxcala tras desaparecer en Puebla. Roxy Zavala

“La verdad no sabría decirles”, respondió al ser cuestionada sobre si era médico.

De acuerdo con el testimonio, Diana habría comenzado con estas actividades hace aproximadamente entre seis y ocho meses.

La mujer también reveló que perdió comunicación con Diana desde que comenzaron a circular las primeras publicaciones sobre el caso.

“Me enteré como todo mundo aquí por redes sociales. Sus teléfonos están apagados, no sabemos realmente dónde está”, afirmó.

Pilar enfatizó que, aunque reconoce el vínculo familiar, ni ella ni su familia tienen relación con los hechos que investiga la autoridad.

“No negamos el vínculo. Es mi cuñada, pero no estamos absolutamente para nada involucrados con la situación tan lamentable de la señora Blanca”, expresó.

Además, denunció que fotografías de ella y de sus hijas menores comenzaron a difundirse en redes sociales, situación que asegura las ha puesto en riesgo.

“Lo que a mí me preocupa son mis niñas pequeñas, porque están subiendo fotos de mis niñas y dando información de nosotros, poniéndonos claramente en peligro”, dijo.

Respecto a Carlos, el hijo de Diana, Pilar comentó que el joven de 23 años se encontraba aprendiendo sobre tratamientos faciales junto a su madre y que había abandonado sus estudios.

“Él estaba ahí con ella también aprendiendo lo de los faciales. Hasta donde nosotros sabíamos, solo faciales. Él estudiaba algo de negocios, pero dejó la escuela”, explicó.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el joven también es buscado por las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de Blanca Adriana Vázquez Montiel.

La entrevistada aseguró que hasta el momento ninguna autoridad ministerial se ha comunicado con ellos.

“No, para nada”, respondió al ser cuestionada sobre algún contacto por parte de la Fiscalía.

Finalmente, Pilar pidió que la situación sea manejada con responsabilidad para evitar poner en riesgo a personas ajenas a la investigación.

“No quiere decir que porque lamentablemente se esté vinculando a un delito, ya también su familia sea delincuencia”, expresó.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para localizar a Diana Palafox y a su hijo, así como esclarecer la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, un caso que ha generado indignación y numerosas preguntas sobre la regulación de procedimientos estéticos realizados fuera de hospitales o clínicas certificadas.