Mitos en el Ring encenderá la Arena México

Este verano, la historia prehispánica tomará las cuerdas del cuadrilátero de la Arena México. El CMLL y LA CASA MURMURA darán vida a personajes míticos que se enfrentarán en intensos duelos para representar algunos de los mitos más poderosos de la cosmovisión mesoamericana.

Mitos en el Ring es una propuesta única que llevará la lucha libre a un nivel nunca antes visto; la combinación de arte teatral, danzas rituales, producción audiovisual y, lo más importante, lucha libre profesional, se fusionarán para crear un espectáculo inmersivo lleno de energía, misticismo y emoción.

Lucha libre y caos mítico

Las batallas estarán inspiradas en mitos prehispánicos como: Nanahuatzin vs Tecuciztécatl, una confrontación por el origen del quinto sol; Mayahuel vs Tzitzimitl, un combate marcado por el sacrificio y la creación; Hunahpú y Xbalanqué vs Xibalba, inspirado en el Popol Vuh; y Úcumu y Uárhiri vs Apatzi y Sikuame, un duelo por el control de la energía vital.

El público también se sentirá parte de la historia y del espectáculo.

Entre los principales luchadores que darán vida a estos míticos enfrentamientos se encuentran: Star Jr., Max Star, Fugaz, Capitán Suicida, Raider, Akuma, Metálica, India Sioux, Los Hermanos Calavera y Audaz.

Este místico evento dará inicio el próximo 11 de junio, reuniendo a la afición mexicana en una experiencia que celebra la grandeza de la lucha libre y las raíces culturales de México.

Con esta nueva propuesta, Mitos en el Ring, busca convertirse en una función imperdible para quienes aman la lucha libre y quieren vivir una experiencia diferente, llena de misticismo, identidad y emoción dentro de la Arena México.

Además, su arranque coincide con el inicio del mundial de fútbol, convirtiéndose en una experiencia ideal para los turistas que visiten la ciudad durante esta temporada.

Esta es una oportunidad única para conocer la intensidad de la lucha libre mexicana a través de un espectáculo que fusiona historia, tradición y adrenalina como nunca antes se había visto.

Las funciones se llevarán a cabo todos los jueves de junio y julio, sumando un total de 8 noches en un horario de 20:00 a 22:00 hrs. Los boletos tienen un costo de $250 hasta $700 pesos mexicanos.

Los aficionados ya pueden adquirir sus boletos en la plataforma FEVERUP.com o en las taquillas de la Arena México.

Es momento de sumarse a la batalla en esta experiencia inmersiva inigualable en el ring más importante del país.