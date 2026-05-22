Entre exigencias de justicia, esperan el cuerpo de Blanca Adriana

Familiares de Blanca Adriana Vazquez Montiel, la mujer de 37 años que desapareció el pasado lunes en Puebla y cuyo cuerpo fue hallado el jueves en una zanja, en Tlaxcala, exigen que el caso no quede impune.

El día de su desaparición, Blanca Adriana acudió a una cita de valoración para someterse a un procedimiento estético. Iba acompañada por su esposo, a quien el personal de la clínica le pidió ir a comprar una faja. Al regresar, el hombre ya no encontró a nadie en el lugar. Más tarde, un video de seguridad reveló a dos personas subiendo un cuerpo a un auto, en el estacionamiento del inmueble.

Virginia Cruz, tía de Blanca, recordó que la mujer salió de su tierra natal, Huauchinango, Puebla, para tratar de superarse.

Este viernes, en una funeraria en Huauchinango esperan el cuerpo de Blanca. Ángeles Velasco

"Era una mucha alegre, dedicada a su familia. Tenía una estética en Puebla, le gustaba socializar con los demás; ahora sí que era una muchacha que no se metía con nadie, trabajadora. No sé cuándo se fue a vivir a Puebla”.

Este viernes, en una funeraria en Huauchinango esperan el cuerpo de Blanca.

"Que no se quede impune todo esto que le pasó a mi sobrina, que es algo muy doloroso. Tenemos fe que van a seguir hasta que den con ellos (los asesinos) para que pidamos justicia ahora si”, indicó.

La tía de Blanca lamentó que la tragedia deja huérfanos a dos jóvenes.

Reproducir Este viernes, en una funeraria en Huauchinango esperan el cuerpo de Blanca.

"Tiene dos (hijos): uno de 16 y uno de 19 años. Como todo, era una muchacha muy tranquila, muy feliz, alegre ante todo le gustaba verse muy bien; tenía estudios de estilismo ella."