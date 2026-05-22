Víctor Mercado reconoce que se retrató con alcaldes acusados de extorsión en Morelos... pero se deslinda de ellos

El senador de Morena, Víctor Mercado, reconoció conocer y haberse fotografiado con presuntos extorsionadores del estado de Morelos, entre ellos Jesús Corona Damián, alcalde prófugo de Cuautla, y otros presidentes municipales detenidos en aquella entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Corona Damián ya es prófugo de la justicia, pues cuenta con orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y contra la salud.

En las últimas horas se han conocido fotografías del senador Víctor Mercado con el presidente municipal de Cuautla, y otros alcaldes que ahora están señalados de ser parte del crimen organizado y fueron aprehendidos, entre ellos, Agustín 'N', presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving 'N', expresidente municipal de Yecapixtla.

“A las personas mencionadas las conocí en un contexto estrictamente institucional y político, derivado de mi responsabilidad pública y de múltiples actividades donde participan actores sociales, autoridades y representantes de distintos sectores”, indicó el senador Mercado.

A través de un comunicado, el legislador de Morena expuso que nunca tuvo conocimiento, indicio o información que los vinculara con actividades ilícitas o con alguna organización criminal.

"Y quiero decirlo con toda claridad: nunca he establecido ni estableceré relaciones de complicidad con nadie que actúe fuera de la ley".

Agregó que como senador de la república respalda totalmente las acciones del gobierno de México y del Operativo Enjambre para combatir cualquier red de corrupción o delincuencia, sin importar nombres, cargos o colores partidistas.

“Por eso coincido plenamente con el planteamiento de que los partidos políticos deben contar con mecanismos más sólidos para revisar perfiles, fortalecer filtros y evitar cualquier posible vínculo de candidaturas con intereses criminales”, concluyó.