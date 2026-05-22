Motín en CERESO de Ciudad Obregón desata operativo

Un motín registrado la mañana de este viernes en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón desató una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de reportes de personas lesionadas y detonaciones de arma de fuego dentro del penal.

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Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informaron que de forma preliminar el saldo es de dos fallecidos y cuatro lesionados.

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En un primer informe oficial, el Sistema Estatal Penitenciario informó: que la riña habría iniciado en el pabellón tres del penal.

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El motín al interior del reclusorio, ubicado en el municipio de Cajeme la salida norte de Ciudad Obregón, activó un operativo de reacción encabezado por autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras decenas de unidades policiacas, ambulancias y personal de rescate se concentraron en el perímetro del centro penitenciario.

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De acuerdo con información preliminar obtenida en el lugar, al menos seis personas resultaron lesionadas durante los hechos. Autoridades confirmaron que dos de ellas fueron trasladadas para recibir atención médica.

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Según reportaron testigos y familiares de internos desde el exterior del penal pudieron escuchar ráfagas de armas de fuego, situación que elevó la tensión e