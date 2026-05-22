Instalan Mesa de Diálogo por la Paz en corredor Chilapa-Hueycantenango; destacan coordinación entre Evelyn Salgado y Rosa Icela Rodríguez

Este viernes fue instalada la Mesa de Diálogo por la Paz en el corredor Chilapa-Hueycantenango, la cual deriva de los acuerdos impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quienes han reforzado la coordinación institucional para atender las necesidades de las zonas prioritarias del estado.

Esto con el objetivo de dar seguimiento a las demandas sociales y reforzar la atención integral en las comunidades de la región.

La reunión también representa continuidad a la reciente visita realizada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado, quienes acudieron personalmente a la zona para escuchar a los pobladores y establecer compromisos enfocados en la pacificación y el bienestar de las familias.

Durante esa gira de trabajo, Evelyn Salgado y Rosa Icela Rodríguez sostuvieron encuentros con habitantes y autoridades comunitarias para atender peticiones relacionadas con seguridad, atención social y fortalecimiento institucional, reiterando el compromiso de mantener presencia permanente en la región.

Los trabajos fueron encabezados por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, con la finalidad de construir acuerdos con las comunidades y fortalecer la ruta de atención social y seguridad en la región.

Previo al inicio de la mesa, se realizó la toma de protesta de las y los comisarios municipales, como parte de las acciones para fortalecer la representación comunitaria y la coordinación con las autoridades estatales y federales.