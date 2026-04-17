Clara Brugada condena asesinato de Edith Guadalupe Valdés en Benito Juárez

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó el asesinato de la joven Edith Guadalupe Valdés Zaldívar de 21 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este viernes en el sótano de un inmueble ubicado en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

“Condeno enérgicamente la muerte de Edith Guadalupe. Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos”, publicó Brugada Molina en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Además de expresar su solidaridad con la familia de la joven, Brugada demandó a la Fiscalía capitalina acelerar las investigaciones para esclarecer el hecho.

“Hacemos un llamado a la @FiscaliaCDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia”, enfatizó.

De acuerdo con familiares de Edith, la joven acudió a un edificio de la alcaldía Benito Juárez por una oferta de trabajo el pasado 15 de abril; desde ese día no se supo nada de ella.

Familiares de la joven realizaron una manifestación afuera del predio marcado con el número 813 de avenida Revolución, lugar donde fue vista por última vez.; exigían a las autoridades que revisaran el lugar.

Este viernes, antes de las 07:00 horas la Fiscalía capitalina informó que en el sótano del inmueble fue localizado el cuerpo de la joven.