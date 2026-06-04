Guerrero consolida liderazgo minero nacional con inversión y sustentabilidad

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró los trabajos del Foro Guerrero Minero 2026, donde reafirmó el compromiso de su administración con una minería moderna, responsable y orientada al bienestar social, al tiempo que destacó al sector como la segunda fuerza económica más importante de la entidad.

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Ante representantes del sector empresarial, académico y gubernamental, la mandataria destacó que la actividad minera aporta cerca del 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, genera más de 31 mil 500 empleos directos e indirectos y produce una derrama económica superior a los 13 mil millones de pesos anuales.

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La gobernadora subrayó que Guerrero forma parte de los cinturones auríferos más importantes del país y ocupa actualmente el tercer lugar nacional en producción de oro, lo que posiciona a la entidad como un referente estratégico para la industria minera mexicana.

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"En Guerrero creemos en una minería que genera valor económico, atrae inversión y fortalece el desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia", afirmó la mandataria al presidir el corte de listón inaugural.

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En el evento, el vicepresidente de Torex Gold/Minera Media Luna, Faysal Rodríguez Valenzuela, reconoció que la certidumbre y estabilidad impulsadas por el gobierno estatal han sido factores clave para mantener y ampliar inversiones en la región. El director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar González, coincidió en que el foro refleja una visión compartida para fortalecer el desarrollo económico con una minería competitiva y responsable.

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El encuentro, celebrado los días 4 y 5 de junio en Acapulco, reúne a actores del sector gubernamental, empresarial, académico y social para promover la integración de empresas guerrerenses a la cadena de proveeduría minera y consolidar el desarrollo regional sostenible.