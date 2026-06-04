INE tomará 3 mil 948 millones de base como gasto operativo 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) elaborará su Anteproyecto de Presupuesto 2027 con base en una inflación estimada de 3 por ciento y un tipo de cambio de 18.60 pesos por dólar, parámetros tomados de los Precriterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El director de Recursos Financieros, Osvaldo Acuña Serrano, explicó que para definir los montos de referencia se analizó el comportamiento histórico del gasto, contratos plurianuales, arrendamientos, mantenimiento de inmuebles y otros compromisos institucionales, eliminando partidas extraordinarias que ya no serán necesarias en el siguiente ejercicio.

Como resultado de ese análisis, la propuesta inicial arrojó requerimientos por 4 mil 361 millones de pesos para gasto operativo. Sin embargo, tras una revisión detallada de cada área, se aplicó un ajuste de 412 millones de pesos, con lo que los montos de referencia quedaron en 3 mil 948 millones de pesos.

Las autoridades electorales precisaron que estos montos únicamente contemplan el presupuesto base para la operación institucional, es decir, gastos de funcionamiento incluidos en los capítulos 2000 al 6000 del presupuesto federal.

Aún faltará incorporar los recursos para servicios personales, prerrogativas de los partidos políticos, la cartera institucional de proyectos y el denominado presupuesto precautorio, destinado a eventuales consultas populares, revocaciones de mandato o elecciones extraordinarias.