Lotería Nacional lanza billete conmemorativo de la Selección Mexicana rumbo al Mundial

A una semana del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Lotería Nacional se sumó a la celebración mundialista con la presentación de un billete conmemorativo dedicado a la Selección Mexicana de Futbol, en reconocimiento a los jugadores que representarán al país en la justa deportiva más importante del planeta.

Durante la presentación, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que esta emisión está dedicada a los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo, así como a todas las personas que forman parte de la Federación Mexicana de Futbol.

“Porque la Selección trasciende el futbol, representa perseverancia, disciplina, trabajo en equipo y la convicción de competir con dignidad ante el mundo”, expresó.

El billete estará ilustrado con la fotografía oficial de la Selección Nacional, tomada en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

La edición especial será válida para el Sorteo Mayor 4020, que se realizará el próximo 14 de julio, con premio mayor de 21 millones de pesos en tres series.

La bolsa total a repartir ascenderá a 66 millones de pesos. Para ello, se emitirán tres millones 600 mil cachitos que podrán adquirirse en todo el territorio nacional a través de la red de comercialización de la institución.

Al evento también asistieron Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su intervención, Arriola Peñalosa destacó la relevancia histórica de la Lotenal y afirmó que para los integrantes de la Selección Mexicana representa un honor aparecer en un billete conmemorativo.

Asimismo, explicó que se eligió el Museo Nacional de Antropología para la fotografía oficial con el propósito de mostrar al mundo elementos representativos de la identidad nacional.

“Es un honor para los jugadores de la Selección Mexicana formar parte de este billete conmemorativo. La fotografía oficial se tomó en el Museo Nacional de Antropología para mostrar al mundo símbolos que representan nuestra identidad y nuestra historia”, señaló.

Por su parte, Gabriela Cuevas destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la estrategia del llamado “Mundial Social”, mediante la cual el Gobierno de México busca involucrar a la población en las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Brugada Molina estaba invitada a la presentación del billete conmemorativo. Sin embargo no acudió debido a compromisos de agenda.