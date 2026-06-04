Retienen a mando policial y tres agentes en comunidad de Hidalgo

Habitantes de la comunidad indígena de Santa Teresa, en el municipio de Yahualica, mantienen retenidos al director de Seguridad Pública Municipal y a tres policías, luego de una inconformidad derivada de la liberación de un hombre señalado por pobladores de haber sido detenido anteriormente en posesión de presuntas drogas.

De acuerdo con versiones de los vecinos, el conflicto se originó cuando el individuo regresó a la localidad tras haber sido asegurado semanas atrás por habitantes de la comunidad y posteriormente entregado a las autoridades competentes. Los pobladores afirman que durante aquella detención le fueron encontradas diversas sustancias ilícitas.

La reaparición del hombre en la comunidad generó molestia entre los habitantes, quienes consideran que su presencia representa un riesgo para la seguridad local y para los esfuerzos comunitarios encaminados a evitar la distribución y el consumo de drogas entre jóvenes.

Como medida de presión, los vecinos decidieron retener al titular de la corporación policiaca municipal, Geovani Alonso Sánchez, así como a tres elementos de Seguridad Pública, y exigieron explicaciones sobre la situación jurídica del señalado y la actuación de las autoridades.

Se informó que este jueves se llevará a cabo una asamblea comunitaria en Santa Teresa, donde los habitantes analizarán el caso y definirán las acciones a seguir bajo los mecanismos de organización interna y usos y costumbres que rigen en la localidad.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre la retención de los servidores públicos ni sobre las demandas planteadas por la comunidad.