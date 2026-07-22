Sheinbaum respalda revisión de la UNAM por examen de admisión; llama a evitar trampas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de revisar los resultados del examen de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, luego de que se detectaran posibles irregularidades durante el proceso de selección.

Durante su conferencia mañanera realizada en esta ocasión en el Estado de México, la mandataria subrayó que la UNAM es una institución autónoma y, por lo tanto, le corresponde determinar la forma en que resolverá la situación y fortalecerá sus mecanismos de evaluación.

Sheinbaum consideró que el problema no obedece a una falla de las autoridades universitarias ni de quienes aplicaron el examen, sino a los nuevos desafíos que representa el desarrollo de la inteligencia artificial en las evaluaciones en línea.

Ellos tendrán que definir cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante", expresó.

La presidenta también hizo un llamado a los aspirantes que buscan ingresar a la educación superior para evitar cualquier práctica irregular durante los procesos de admisión y privilegiar la honestidad académica.

Asimismo, señaló que el uso de herramientas de inteligencia artificial ha cambiado la manera en que se evalúa el aprendizaje de los estudiantes, lo que ha llevado a muchos docentes a regresar a exámenes presenciales y orales para comprobar el conocimiento real de los alumnos.

En ese contexto, anunció que la próxima semana el gobierno de México iniciará conversaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación básica. Entre las propuestas que se analizarán se encuentran fortalecer la escritura a mano, el uso de libros impresos y otros métodos de enseñanza que reduzcan la dependencia de estas tecnologías.

La presidenta señaló que el uso de herramientas de inteligencia artificial ha cambiado la manera en que se evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Cuartoscuro

UNAM investiga posibles irregularidades

La revisión fue ordenada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, tras detectarse anomalías en el examen de admisión aplicado completamente en línea. La universidad informó que alrededor del 2% de los aspirantes fue excluido por incumplir las reglas de la evaluación, incluidos casos relacionados con presuntas trampas mediante inteligencia artificial.

Para esclarecer el proceso, la institución integró una comisión técnica conformada por especialistas que analizará los resultados, el procedimiento de selección y los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.

En esta convocatoria participaron más de 191 mil personas registradas, de las cuales 158 mil 712 presentaron el examen y 21 mil 962 obtuvieron un lugar. La universidad también detectó un incremento inusual de puntajes perfectos, situación que motivó la auditoría.

La UNAM informó que los resultados de la revisión serán dados a conocer con el objetivo de reforzar la transparencia del proceso de admisión y brindar certeza tanto a los aspirantes como a la comunidad universitaria.