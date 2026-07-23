Diputados del PAN exigen a UNAM realizar auditoría a su examen en línea

Diputados del PAN demandaron a la UNAM realizar una auditoría al examen en línea para el proceso de admisión del ciclo escolar 2026-2027, luego de las denuncias por presuntas irregularidades y con base en ello se analice la posibilidad de anular el concurso de selección.

El diputado Daniel Chimal solicitó a la institución educativa abrir una investigación interna para identificar a las personas, funcionarios o empresas que presuntamente facilitaron prácticas fraudulentas durante el proceso de ingreso.

Llamamos a la Universidad a realizar una auditoría, investigación interna de las personas o de las empresas o de los funcionarios, en caso de haberlos, que engañaron o vendieron servicios fraudulentos para realizar este tipo de exámenes", señaló.

También la diputada panista Paulina Rubio sostuvo que la universidad está obligada a valorar la anulación del proceso de admisión, al considerar que las irregularidades pudieron afectar las oportunidades de quienes realizaron el examen de manera honesta.

La legisladora señaló que el incremento artificial en los puntajes habría elevado el nivel de exigencia para ingresar a la UNAM, dejando fuera a aspirantes que, en condiciones normales, habrían obtenido un lugar.

Los diputados panistas insistieron en que la investigación debe esclarecer el alcance de las posibles irregularidades y garantizar que el proceso de selección se realice con transparencia y equidad para todos los aspirantes.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a la UNAM transparentar el proceso de admisión tras las inconformidades de aspirantes por el examen aplicado en línea.

De igual forma, la legisladora panista consideró que las evaluaciones presenciales brindaban mayor certeza a todos los involucrados.

Aclaró que en todos estos procedimientos se debe respetar la autonomía universitaria. No obstante, subrayó la necesidad de ofrecer claridad a los miles de jóvenes que buscan un lugar en la institución.

Es necesario que haya certeza para los jóvenes que anhelan continuar con sus estudios académicos; es necesario que la universidad, que es nuestra máxima casa de estudios, pueda transparentar y dar certezas de qué sucedió en este proceso, siempre desde aquí respetando la autonomía que la propia universidad tiene", destacó.

UNAM revisará examen virtual

Por Laura Toribio

Días atrás, en medio de la polémica que rodea al primer examen de ingreso a licenciatura realizado de forma completamente en línea, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó un informe sobre el proceso de Selección de Licenciatura 2026-2027 e instruyó integrar una comisión técnica para revisar el examen, procedimientos y resultados.

La comisión, formada por expertos universitarios de distintas disciplinas, analizarán los datos del reporte, el procedimiento seguido durante la aplicación del examen y los resultados obtenidos por los aspirantes.

La medida se da luego de que este inédito proceso digital acumulara anomalías. Un análisis del sociólogo Humberto González, con base en datos de la Dirección General de Administración Escolar, revela que el número de aspirantes con puntaje perfecto casi se triplicó: 14 personas obtuvieron 120 aciertos, la cifra más alta desde al menos 2021 (cuando hubo dos, cero en 2022, uno en 2023, cuatro en 2024 y cinco en 2025).

La mayor concentración ocurrió en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina (nueve casos), distribuyéndose el resto en FES Iztacala, Veterinaria, Psicología y Computación.

Además, diversas carreras registraron aumentos abruptos en sus puntajes mínimos sin ser las de mayor demanda. Psicología de FES Zaragoza campus Tlaxcala pasó de 50 a 92 aciertos (un incremento de 42 puntos), Desarrollo Comunitario subió de 62 a 96, y Enfermería, que pasó de 56 a 87.

Esto se suma a cambios previos en las tasas de aceptación que llevaron a especialistas como Eduardo Backhoff, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a exigir una revisión técnica. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México atiende solicitudes de revisión de no seleccionados y casos con participación cancelada, agendando citas para mostrar evidencias. La institución reiteró su compromiso con la equidad y transparencia, y dará a conocer los resultados a la brevedad.