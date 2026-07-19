¿Qué hacer en Seúl durante cinco días? Los lugares que no te puedes perder

Seúl es una de las ciudades más pobladas del mundo, con unos 10 millones de habitantes en el centro y 25 millones en su área metropolitana.

¡Sin embargo, Seúl no es una ciudad que abrume por su tamaño! Si buscas un destino diverso en Asia, es el lugar perfecto.

La ciudad está bien organizada y es fácil de recorrer, enclavada entre montañas y rebosante de historia; una historia que se encuentra no sólo en los museos, sino también en las calles, en las murallas y en los patios de los palacios. Si puedes, pasa cinco días aquí. Incluso eso no basta para comprender Seúl por completo, pero te dará la oportunidad de saber por qué querrías volver.

Los Palacios de los Reyes Joseon

Tu primer día en Seúl estará dedicado a los reyes. El Palacio Gyeongbokgung, construido en 1395, destruido durante la Guerra Imjin y reconstruido a lo largo de décadas, se abre tras su puerta de entrada como una ciudad en sí misma.

Cuenta con extensos patios ceremoniales, techos curvos en tonos azules y verdes, y guardias con uniformes históricos que realizan el cambio de guardia varias veces al día.

El ritual está coreografiado hasta el último detalle. Pero es más que un simple espectáculo; sirve como recordatorio de que este lugar fue el centro del poder en la península coreana durante cinco siglos.

El Palacio de Deoksugun Annette Meinke-Carstanjen

Si eliges Gyeongbokgung como punto de partida, dirígete por la tarde al vecino Palacio Changdeokgung, que muchos historiadores consideran el más logrado arquitectónicamente de los dos.

Una visita guiada al Biwon, el Jardín Secreto, es imprescindible: estanques, pabellones y árboles centenarios enclavados en terrenos que estuvieron reservados para el rey y su corte durante siglos.

La mejor manera de pasar la tarde es dar un paseo por Bukchon, el distrito vecino de casas tradicionales coreanas (Hanok), con sus calles empedradas que serpentean entre casas de madera tradicionales aún habitadas.

Ten en cuenta que quienes vistan el traje tradicional Hanbok tienen entrada gratuita a todos los palacios reales de Seúl. Hay tiendas de alquiler justo a la salida de las puertas de entrada.

Seúl desde arriba: la antigua muralla de la ciudad

La Hanyangdoseong, la histórica muralla de Seúl, es una de las grandes sorpresas de la capital coreana. Construida originalmente en el siglo XIV para rodear la que entonces era la capital del Imperio Joseon, aún hoy serpentea a lo largo de más de 18 kilómetros por la ciudad.

El tramo que recorre la cresta de Bugaksan es particularmente impresionante: entre acantilados de granito y zonas fortificadas, se abre una vista panorámica de la metrópolis.

Bukchon Hanok Village Annette Meinke-Carstanjen

Aquí se aprecia claramente la lógica urbanística de Seúl. La ciudad está enmarcada por cuatro montañas, como si fueran murallas naturales. La muralla siguió esta topografía, y el sendero peatonal aún la sigue hoy en día.

Tras cruzar Naksan, la ruta desciende hacia el barrio de Ikseon-Dong, uno de los más animados del centro de la ciudad, con pequeños cafés y bistrós coreanos en hanoks restaurados, casas tradicionales coreanas.

Gangnam: Cruzando el río Han

El río Han no sólo divide Seúl geográficamente, sino que también la divide en dos mundos. Al norte del río se encuentra el centro histórico, de aspecto algo rústico, con sus palacios y mercados.

Como la ciudad apenas pudo expandirse hacia el norte tras la Guerra de Corea (1950-1953), el desarrollo continuó al otro lado del río. Surgieron nuevos barrios en la orilla sur del Han, el más conocido de los cuales es Gangnam.

Río Han Du Zixuan / Grosby Group

Este barrio, que alcanzó fama mundial gracias a una canción pop, es menos un cliché de lo que cabría esperar, aunque también es exactamente lo que su nombre indica: un centro de riqueza, estilo de vida y ambición. El complejo subterráneo COEX alberga la Biblioteca Starfield, cuyas estanterías de varios pisos la han convertido en uno de los interiores más fotografiados de la ciudad.

Más al oeste, Garosu-gil, una avenida arbolada en Apgujeong, serpentea entre cafeterías, galerías y boutiques de moda. Gangnam es también el centro de la vida nocturna coreana; dirígete allí después de medianoche para descubrir una faceta diferente de la ciudad.

Y no muy lejos de Gangnam, te espera la prueba definitiva para tu vértigo: la Torre Lotte World en el distrito de Jamsil-dong. Con 555 metros, la torre es el edificio más alto de Corea del Sur y ofrece una vista impresionante de la ciudad, incluso desde una plataforma de cristal.

Puedes cruzar el río Han en bicicleta de alquiler y dirigirte a alguno de los numerosos rincones a lo largo de la ribera.

Cinco mil años de historia: los museos

El Museo Nacional de Corea, en el distrito de Yongsan, es uno de los más grandes del mundo y, a la vez, uno de los lugares más infravalorados de Seúl.

La exposición permanente transporta a los visitantes a través de cinco milenios de historia cultural coreana: espadas de bronce del periodo Gojoseon precristiano, esculturas budistas de serena precisión y cerámica celadón del periodo Goryeo con su característico tono verde claro. Dedícale suficiente tiempo.

El adyacente Museo Nacional Folclórico reconstruye la vida cotidiana de épocas pasadas: herramientas, vestimenta, enseres domésticos y rituales. El cuarto día finaliza en el Leeum, el museo privado de arte coreano contemporáneo en Itaewon. Los tres edificios del museo fueron diseñados por Mario Botta, Jean Nouvel y Rem Koolhaas. Tres estilos arquitectónicos ofrecen tres perspectivas de la Corea contemporánea.

También merece la pena visitar el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, inaugurado en 2013. Su arquitectura es única. Construido por Mihn Hyun-jun, se integra armoniosamente en el área histórica que rodea el Palacio Gyeongbokgung y juega con maestría el contraste entre la arquitectura cortesana tradicional y la arquitectura museística moderna.

Algunas de las antiguas paredes y secciones de los edificios originales se han incorporado a la nueva estructura, por lo que al recorrer el museo, uno se encuentra de repente con elementos históricos. El MMCA cuenta con exposiciones permanentes y temporales.

Frontera con Corea del Norte

El último día nos lleva fuera de la ciudad, a un paisaje donde la historia del siglo XX sigue sin resolverse. La Zona Desmilitarizada (DMZ) comienza a unos 50 kilómetros al norte de Seúl. Lo que parece una excursión de un día es, en realidad, una de las experiencias más singulares que ofrece un viaje a Corea.

El punto de partida es el Parque Imjingak, un extenso paraje a orillas del río Imjin, desde donde parten las visitas guiadas, la única forma de visitar la DMZ.

Parque Imjingak, un extenso paraje a orillas del río Imjin Grosby Group

Entre las reliquias de la guerra y los monumentos conmemorativos, se encuentra una estatua de la paz. Dos figuras femeninas sentadas rinden homenaje a las mujeres de Corea del Sur y Corea del Norte que fueron obligadas a prostituirse por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Eufemísticamente, se las conocía como “mujeres de consuelo”. Este es un lugar tranquilo antes de la excursión principal.

El viaje hacia el norte comienza con un primer recordatorio de su destino. El autobús se detiene en un puesto de control, los soldados suben, caminan en silencio entre las filas y revisan las identificaciones. Es un proceso tranquilo y profesional, y precisamente eso lo hace bastante inquietante.

En el mirador de Dora, el punto de observación civil más cercano en la frontera, se observa con binoculares la ciudad norcoreana de Kaesong en el horizonte. Se ven casas, chimeneas y, más allá, nada más que incertidumbre.

A veces, con un poco de suerte, se ve gente: alguien en bicicleta, alguien a pie. Movimientos cotidianos en un paisaje común, y sin embargo, uno tiene la sensación de observarlos como a través de un cristal que no se puede abrir.

En el tercer túnel de infiltración, excavado por soldados norcoreanos hacia el sur bajo la franja fronteriza en la década de 1970, a cada visitante se le entrega un casco.

El túnel, descubierto por Corea del Sur en 1978, desciende abruptamente y luego vuelve a ascender con la misma pendiente; el techo es bajo, e incluso quienes no son particularmente altos se golpearán la cabeza. Si sufres de claustrofobia, mejor no lo visites.

Todos los demás salen a la luz del día sudando y con una nueva comprensión de la palabra “amenaza”.

La Guerra de Corea terminó en 1953 sólo con un armisticio; el tratado de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur aún no se ha firmado.

Con información de DPA