México y China estrechan lazos científicos en inteligencia artificial, robótica y semiconductores

En el marco de la preparación de la IX Reunión de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Binacional Permanente México–China, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang, para impulsar proyectos conjuntos en áreas prioritarias y tecnológicas.

El encuentro bilateral adquiere un carácter histórico al confirmarse que, por primera vez desde 2004, la reunión de la Subcomisión Binacional contará con la presencia directa del ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, quien arribará al país acompañado por una delegación de especialistas para definir la nueva agenda de intercambio técnico e investigación.

Durante la jornada de trabajo, Rosaura Ruiz afirmó que la nación asiática representa un aliado clave para el país: “China es un socio estratégico para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas nacionales. Estas fortalezas, sumadas a las capacidades de México, abren oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en áreas prioritarias para ambos países”. La titular de la Secihti detalló que la alianza abordará campos como inteligencia artificial, supercómputo, robótica, electromovilidad, semiconductores y energía, además de fomentar la movilidad de jóvenes investigadores e intercambios académicos.

Como antecedente operativo de esta colaboración, destaca la investigación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Protección Vegetal de la Academia China de Ciencias Agrícolas para el control biológico de plagas, así como esquemas de trabajo con la empresa Huawei en supercómputo e inteligencia artificial.

Por su parte, el embajador Chen Daojiang reiteró el respaldo de su gobierno para consolidar los acuerdos y enfatizó el dinamismo del vínculo bilateral: “Si revisamos la historia entre México y China, la cooperación en ciencia y tecnología experimenta un avance espectacular”, concluyó el diplomático.