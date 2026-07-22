"Pudo haber sobrevivido": Veterinario revela detalles del caso Rocky durante homenaje en Coahuila

Con un ambiente cargado de sentimientos encontrados, la ciudad de Saltillo fue escenario de una emotiva velada comunitaria para rendir homenaje a Rocky, el perro de raza Gigante de los Pirineos cuyo caso conmocionó a la opinión pública tras ser víctima de maltrato en el fraccionamiento Villas de San Miguel.

Ciudadanos, activistas y personal de la clínica veterinaria donde el canino recibió atención médica se congregaron para encender veladoras en su memoria, en un acto que buscó dignificar su recuerdo y externar la indignación colectiva ante los hechos violentos cometidos por su propia dueña.

"La población está consternada e indignada"

El director del centro veterinario, Humberto Baca, dirigió unas palabras a los asistentes, destacando que el propósito de la convocatoria fue preservar el respeto y la empatía por la vida animal frente a la tragedia.

"Estamos aquí por él, el lugar existe por él, porque al inicio de esta empresa los valores son los que nos han dirigido hasta ahora. Siempre vamos a mantener la cordura, a preservar la dignidad y el respeto hacia los demás, lo mejor que se puede por el bien de ellos. La más mínima muestra de respeto es encender una luz de esperanza y recordarlo con todo el amor y el cariño; es la forma de rendir un homenaje a todos los que se han ido", expresó Baca.

El veterinario a cargo reveló que el perrito padecía una enfermedad de disco pero pudo haber sobrevivido sin la agresión. Alma Gudiño

Revelan diagnóstico clínico

Como parte del informe sobre la atención brindada al ejemplar, el especialista precisó que las evaluaciones médicas detectaron que Rocky padecía una enfermedad en los discos intervertebrales, una condición de salud común en razas de gran tamaño.

Sin embargo, el médico veterinario enfatizó que dicho padecimiento no era determinante para su deceso y que existen altas probabilidades de que el perro estuviera con vida si no hubiera sido sometido al traumatismo provocado por el arrastre y el atropellamiento.

La manifestación pacífica concluyó con un llamado a la concienciación social sobre el cuidado responsable de las mascotas y la exigencia ciudadana para que las autoridades apliquen las sanciones correspondientes por maltrato animal.