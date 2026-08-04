Influencer se pone a reparar baches y llega la policía; ¡no creerás lo que pasó!

Lo que parecía que terminaría con una sanción para un creador de contenido concluyó con el respaldo de un elemento de la Policía Municipal, luego de que el joven decidiera reparar por iniciativa propia varios baches sobre el puente Atirantado de Pachuca.

Horacio Alejandro López Hierro compartió en redes sociales el momento en que acudió a la transitada vialidad para rellenar algunos de los desperfectos que, según señaló, representan un riesgo para automovilistas y motociclistas que circulan diariamente por la zona.

Mientras realizaba las labores de bacheo, una patrulla arribó al lugar, lo que hizo pensar al influencer que sería retirado o incluso detenido por intervenir en una vía pública sin autorización. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

El oficial decidió permanecer en el sitio y utilizar la unidad como vehículo de abanderamiento para advertir a los conductores sobre los trabajos que se llevaban a cabo, brindando protección tanto al joven como al resto de los usuarios de la vialidad hasta que concluyó la reparación.

El episodio fue difundido en plataformas digitales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Las opiniones se dividieron entre quienes destacaron la iniciativa ciudadana para atender un problema de infraestructura y quienes consideraron preocupante que este tipo de acciones recaigan en particulares.

Reproducir El influencer identificado como Horacio Alejandro López Hierro repara baches en Pachuca

En torno a este tipo de intervenciones, el presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes, ha manifestado anteriormente que las personas que realizan bacheos por cuenta propia suelen actuar con fines de protagonismo.

Además, señaló que, en muchos casos, emplean materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas, realizan reparaciones de manera deficiente y no dan seguimiento a las zonas intervenidas, lo que favorece que los daños reaparezcan en poco tiempo.

Recomiendan no considerar uso de redes sociales como una adicción

Por otra parte, siguiendo con el tema de los creadores de contenido, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) recomendó no considerar, ni denominar como una adicción el uso de las redes sociales.

Por lo anterior, sugirió sustituir el término por "uso problemático" o "uso perjudicial".

Los especialistas “#coinciden que actualmente existe un debate conceptual y no hay consenso científico para clasificar el uso de redes o dispositivos como adicción, dado que no existe evidencia de un síndrome de abstinencia clínicamente comparable al de sustancias psicoactivas”.

Resaltan que “en su lugar, se promueve los términos ´uso problemático o uso perjudicial´ por su carácter técnico, preciso y no estigmatizante, lo que desplaza la culpa individual hacia la necesidad de regular el diseño persuasivo de las plataformas tecnológicas”.

Añadió que esta medida busca adoptar un enfoque técnico no estigmatizante que se alinea con la postura de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).