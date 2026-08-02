Rescatan a puercoespín que era paseado con correa como si fuera un perro

Un ejemplar de puercoespín fue rescatado por personal del área de Ecología del municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, luego de que fuera localizado mientras era paseado por la vía pública sujeto con una correa, como si se tratara de un perro doméstico.

De acuerdo con autoridades municipales, el animal presentaba lesiones menores provocadas por el amarre, por lo que fue trasladado para recibir atención y valoración especializada.

Tras la revisión, se determinó que sus heridas no ponen en riesgo su vida y que permanece bajo resguardo mientras continúa su recuperación.

El caso generó preocupación entre autoridades ambientales, quienes recordaron que la captura, posesión y extracción de fauna silvestre de su entorno natural constituye una conducta sancionada por la legislación ambiental vigente.

El gobierno municipal informó que ya inició las gestiones correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que el puercoespín sea entregado a la instancia competente y, una vez que sus condiciones lo permitan, pueda ser reintegrado a su hábitat natural.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar mantener especies silvestres como mascotas y reportar cualquier caso similar a las dependencias ambientales correspondientes.