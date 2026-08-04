Adicción al celular altera atención, memoria y motivación en adolescentes, alerta psicóloga

El uso excesivo de redes sociales y el llamado "scroll infinito" está modificando el funcionamiento del cerebro de niños y adolescentes, al generar una sobreestimulación de dopamina que afecta la atención, la memoria y la motivación, advirtió la psicóloga Nallely Vázquez en entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio.

La dopamina mantiene al cerebro en búsqueda constante de estímulos

La especialista explicó que los algoritmos de las plataformas digitales mantienen al cerebro en una búsqueda constante de estímulos placenteros mediante la liberación repetitiva de dopamina.

"Cada vez que cambias a un video que te gusta y luego pasas al otro y al otro, tu cerebro está constantemente liberando dopamina, que es el neurotransmisor que nos genera placer", explicó.

Sin embargo, señaló que esa exposición continua provoca que el cerebro se vuelva menos sensible al estímulo, por lo que las personas necesitan pasar cada vez más tiempo frente a la pantalla para obtener la misma sensación de satisfacción.

Disminuye la concentración y aumenta la fatiga mental

La especialista indicó que este proceso también reduce la capacidad de concentración y genera fatiga mental debido a la gran cantidad de información que el cerebro procesa en periodos muy cortos.

"Los problemas de memoria y atención son los que están más estudiados. Nuestros pequeños ya no pueden mantener la atención durante un periodo largo del tiempo y eso les impide aprender en las clases", afirmó.

El cerebro comienza a asociar el placer con los contenidos digitales

Vázquez agregó que otra consecuencia es la pérdida de interés por actividades cotidianas, ya que el cerebro comienza a asociar el placer únicamente con los contenidos digitales.

"La única satisfacción que tu cerebro encuentra se encuentra dentro de una pantalla", señaló.

Los efectos preocupan especialmente durante la adolescencia

La psicóloga destacó que estos efectos resultan especialmente preocupantes durante la adolescencia, una etapa en la que el cerebro aún se encuentra en desarrollo y consolida procesos fundamentales para el aprendizaje y la regulación emocional.