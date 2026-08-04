Ruptura en el IPN: secretario general abandona diálogo con estudiantes

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusaron que el diálogo con autoridades del instituto se rompió luego de que el secretario general, Ismael Jaidar, se retiró del encuentro en el que se abordaban sus demandas, tras un intercambio de reclamos por parte de integrantes del movimiento estudiantil.

Durante la reunión, los estudiantes cuestionaron al funcionario por lo que consideraron un desconocimiento de la situación que atraviesa la comunidad politécnica y por la ausencia de respuestas a sus planteamientos.

En el encuentro, uno de los participantes reprochó a Jaidar el manejo del conflicto y cuestionó que las autoridades no hayan tenido mayor acercamiento con las comunidades afectadas.

“Me es increíble el nivel de desconocimiento que usted tiene del Instituto Politécnico Nacional”, expresó uno de los estudiantes durante la discusión, al señalar que las autoridades han fallado en atender las necesidades de la comunidad.

Ante los señalamientos, el secretario general del IPN indicó que no existían condiciones para continuar con la conversación y anunció su retiro del encuentro.

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“Yo no voy a seguir tocando el tema del Canal Once. Yo les agradezco mucho la atención y la recepción. Yo me retiro”, señaló Jaidar.

Tras su salida, estudiantes reclamaron al funcionario su decisión y calificaron como lamentable que abandonara el diálogo.

El intercambio ocurrió luego de que integrantes del movimiento estudiantil se pronunciaron sobre la recuperación de las instalaciones de Canal Once, ocupadas desde el pasado 21 de mayo, y denunciaron que el retiro del plantón no se realizó de manera pacífica.

Previamente, los estudiantes se deslindaron de posibles daños en la videoteca y las instalaciones de la televisora, y aseguraron que durante la ocupación permanecieron únicamente en áreas como el estacionamiento, la cocina y los baños, sin ingresar a las zonas operativas del medio público.

Canal Once informó que recuperó sus instalaciones de manera pacífica y anunció que realizará una revisión técnica del inmueble, la infraestructura y los bienes bajo su resguardo para determinar las acciones necesarias para restablecer plenamente sus operaciones.

Hasta el momento, las autoridades del IPN no han emitido una postura sobre el intercambio ocurrido durante el encuentro ni sobre los señalamientos de los estudiantes.