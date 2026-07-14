Dan último adiós a joven quemada en reunión a la que fue citada en redes sociales

Pamela Yahaira, joven de 25 años que murió el pasado fin de semana tras ser quemada viva en Juárez, Nuevo León, es velada este martes en el municipio de Guadalupe.

Araceli Galván, madre de la víctima, convocó por redes sociales a sus familiares y amigos para que le den el último adiós a su hija.

La ceremonia fúnebre se realiza desde las 9:00 horas en las capillas Martínez Renacimiento, ubicadas sobre la avenida Benito Juárez.

Previo al inicio del funeral, Araceli publicó una fotografía en donde se mostró vistiendo una camiseta con el rostro de su hija fallecida. Además, escribió un mensaje en donde aseguró que cuidará a sus nietos.

Escribió: “Mi niña, ya a despedirte. No hubiera querido nunca que hubiera llegado este momento, sé que no te querías ir, querías segur con tus niños, con tu princesa que tanto amabas. Siempre quisiste lo mejor para ellos, que nada les faltará, te prometo siempre ver por ellos, mi amor”.

Mamá de la joven Pamela Yahaira Alvarado Galván, de 25 años de edad, atacada con fuego en una fiesta Foto: Especial

¿Qué le pasó a Pamela Yahaira?

Pamela Yahaira Alvarado Galván, de 25 años, falleció el pasado sábado luego de permanecer varias horas hospitalizada a causa de las graves quemaduras que sufrió tras ser atacada presuntamente durante una reunión en el municipio de Guadalupe.

La joven fue encontrada durante la madrugada sobre una calle de la colonia Lomas del Sol con lesiones provocadas por fuego en alrededor del 90 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Con el paso de las horas, autoridades confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, Pamela habría acudido a una fiesta tras recibir la invitación de una persona que conoció a través de redes sociales. Sin embargo, una vez en el lugar, presuntamente fue agredida por dos hombres, quienes le habrían arrojado un líquido inflamable antes de prenderle fuego.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la reunión se realizó en una quinta ubicada sobre la avenida México, en Guadalupe, dato que ya es analizado por las autoridades como parte de las indagatorias.

Hasta el momento han sido detenidas dos personas: Héctor Hugo “N”, de 35 años de edad, y el segundo Oscar Raúl “N”, de 32 años de edad, por su probable participación en la agresión.

Asesinatos de jóvenes conmocionan Nuevo León

Nuevo León fue sacudido este fin de semana por dos hechos violentos que cobraron la vida de dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Mónica Briseth Macías Vallejo y Pamela Yahaira Alvarado Galván, y las autoridades ya investigan cada uno de los sucesos para responder al llamado de justicia de las familias afectadas.

En el caso de Mónica, se trató de una mujer de 32 años de edad que fue encontrada muerta en Apodaca, horas después de haber sido reportada como desaparecida en dicho municipio.

Ella había sido vista por última vez el sábado 11 de julio, antes de trasladarse a casa de su presunta pareja sentimental en la colonia Arbolada.

Las horas pasaron y Mónica no regresó a casa, y no fue hasta la noche del domingo cuando las autoridades, ya enteradas de la desaparición, encontraron el cuerpo de la mujer en un domicilio ubicado sobre la calle Dalia.

La muerte de Mónica fue confirmada por sus familiares y amigas, una de ellas redactando un texto en Facebook, en donde dejó ver su tristeza.

Tengo atorado en el pecho tantas cosas. Quiero decirte que te busqué amiga, que mientras no sabía de ti, cada hora avanzaba en el reloj, pero yo seguía con el peor de los sentimientos. Llena de angustia. Pensar si estabas herida, si tenías miedo (…) Quiero que sepas que te adoro. Qué siento mucha impotencia solo de imaginar que no estarás. Me harás muchísima falta”, escribió.

Hasta el momento las autoridades no han dado con la ubicación del principal sospechoso en la investigación.

El segundo hecho involucró a Pamela Yahaira, joven de 25 años de edad que murió después de sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, tras acudir a una fiesta en Juárez, Nuevo León.

La chica, que había acudido al evento tras aceptar la invitación de personas que conoció por Facebook, fue atacada por al menos dos individuos, quienes le rociaron líquido inflamable.

Pamela fue localizada durante la madrugada del sábado sobre una calle de la colonia Lomas del Sol, por lo que fue trasladada a un hospital, en donde falleció horas después.

En este caso se reporta la detención de al menos dos hombres por su presunta participación en esta agresión, uno de ellos fue identificado como Héctor Hugo “N”, de 35 años de edad, y el segundo Oscar Raúl “N”, de 32 años de edad.