Las cuentas del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, no se han descongelado, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aclaró que el morenista pidió a un tribunal poder acceder a sus pensiones y la Unidad de Inteligencia Financiera acató la resolución, pero tras presentar un recurso de impugnación el juez le dio la razón a la UIF.

“Nunca se descongelaron las cuentas, lo que él (Rubén Rocha) solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas siguen congeladas”, dijo la mandataria, quien no quiso abundar en el monto de pensiones que recibe.

Rubén Rocha Moya recuperó el pasado 13 de noviembre el acceso a las cuentas en las que recibe el pago de sus pensiones, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenara que fueran desbloqueadas al argumentar que éstas están protegidas por el principio de inembargabilidad.

Debido a este fallo, la UIF permitió que el gobernador con licencia pudiera disponer de los recursos de las dos cuentas en las que le depositan las pensiones del ISSSTE, IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, puntualizó la UIF tras acatar la resolución del tribunal.

Sin embargo, la UIF interpuso una impugnación contra esta resolución, la cual fue aceptada por la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta instancia le otorgó un amparo y revocó la suspensión provisional que le había otorgado a Rocha Moya.

En su impugnación, la UIF argumentó que el descongelamiento parcial de las cuentas afectaría el interés público y el orden social, por lo que el juez le dio la razón y nuevamente se realizó el bloqueo total de las cuentas del gobernador con licencia, quien es señalado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.