CFE registra ingresos por más de 332 mil MDP al segundo trimestre de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, periodo en el que reportó ingresos consolidados acumulados por 332 mil 229 millones de pesos. Las ventas de energía eléctrica mostraron estabilidad respecto al mismo lapso del año previo al ubicarse en 244 mil 519 millones de pesos, desempeño impulsado principalmente por un crecimiento de 10.1 por ciento en el consumo del sector doméstico, lo cual amortiguó la baja en la comercialización de combustibles a terceros y servicios de transporte.

A través de un manejo disciplinado de sus obligaciones, la empresa pública redujo un 6.1 por ciento sus costos totales y un 19.9 por ciento el costo de energéticos y combustibles. Dichas eficiencias operativas elevaron la utilidad de operación a 72 mil 158 millones de pesos, lo que representa un incremento del 15.2 por ciento. De igual forma, el EBITDA alcanzó los 119 mil 022 millones de pesos —su nivel más alto para un segundo trimestre en ocho años— con un margen del 35.8 por ciento.

En lo relativo a la estructura de balance, el valor de los activos de la CFE se consolidó en 3 billones de pesos, manteniéndose como la compañía más grande del país en este rubro fuera del sector financiero. Los indicadores de liquidez aumentaron un 17.5 por ciento, mientras que el apalancamiento mejoró al pasar de 4.2 a 4.0 veces deuda/EBITDA, respaldado por un crecimiento del 5.4 por ciento en el patrimonio total, el cual cerró en 911 mil 101 millones de pesos.

La dirección de la CFE ratificó que la sólida generación de flujo de efectivo permite respaldar el plan de inversiones estratégicas para la soberanía energética del país. "Los resultados obtenidos reafirman la capacidad de la CFE para generar flujo de efectivo, mantener una operación eficiente, fortalecer su posición financiera y respaldar el programa de inversiones estratégicas que contribuyen a la seguridad energética y al desarrollo económico y social de México", destacó la entidad estatal.