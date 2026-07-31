Seis de cada 10, con pase directo a la UNAM

La mayor crisis del proceso de admisión que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en años estalló en el mecanismo que definía menos de la mitad de los lugares de nuevo ingreso.

Antes de que 158 mil 712 aspirantes presentaran el primer examen de ingreso en línea supervisado con inteligencia artificial, seis de cada 10 lugares de licenciatura ya correspondían al Pase Reglamentado, el mecanismo de ingreso para egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Las cifras oficiales de la UNAM muestran que, para el ciclo escolar 2026-2027, 28 mil 151 de los 50 mil 113 lugares de nuevo ingreso fueron asignados mediante el pase reglamentado, equivalente a 56.2% de la oferta.

El examen de selección concentró la mayor competencia

En contraste, el Concurso de Selección, hoy bajo revisión por una Comisión Técnica tras los puntajes atípicos registrados, definió 21 mil 962 lugares, es decir, 43.8% restante.

Fue en ese 43.8% donde se concentró la competencia más intensa.

Los 158 mil 712 sustentantes del Concurso de Selección disputaron 21 mil 962 lugares, lo que arrojó una tasa de aceptación cercana al 13.8%. En otras palabras, alrededor de nueve de cada 10 aspirantes no obtuvieron un lugar mediante esta vía de ingreso.

A esa alta competencia se sumaron las denuncias por cancelaciones, bloqueos y presuntos “falsos positivos” durante la aplicación del examen en línea supervisado con herramientas de Inteligencia Artificial.

Los cuestionamientos llevaron a la Rectoría a suspender temporalmente el proceso de inscripción e instalar una Comisión Técnica encargada de revisar la integridad del proceso de admisión y emitir una recomendación.

Dos mecanismos de acceso definen el ingreso a licenciatura

La existencia de dos mecanismos de acceso no es nueva ni surgió con la polémica actual.

El Reglamento General de Inscripciones de la UNAM establece que, una vez determinado el cupo de cada carrera, primero se considera a los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que cumplen con los requisitos del Pase Reglamentado.

Posteriormente se asignan los lugares destinados al Concurso de Selección entre quienes presentan el examen correspondiente.

Por ello, los 28 mil 151 estudiantes admitidos mediante Pase Reglamentado conservarán su lugar, de acuerdo con lo informado por la Universidad, independientemente de las conclusiones de la Comisión Técnica.

Mientras 158 mil 712 aspirantes compitieron por 21 mil 962 lugares mediante el examen en línea, otros 28 mil 151 estudiantes ingresaron por una vía distinta prevista en la legislación universitaria.

Así, la crisis que puso bajo revisión el proceso de admisión no alcanza a toda la generación que llegará a licenciatura, sino al segmento que dependía del Concurso de Selección.

Escenario con ingreso garantizado

Representa un total de 28,151 espacios ocupados por alumnos que transitan de forma directa desde el bachillerato de la UNAM.

Ingreso directo y garantizado. Esta vía de acceso es institucional y estable, operando de manera independiente a los nuevos filtros digitales.

Exento de procesos de IA. Los estudiantes de Prepa y CCH no se ven afectados por las fallas algoritmicas que marcan el proceso de este año.

28,151 Lugares / admitidos. Tasa de éxito: Garantizada

Escenario: 9 de cada 10, fuera

Un embudo drástico donde sólo 21,962 aspirantes logran el ingreso de un total de 158,712 inscritos.

La competencia es extrema, dejando a la gran mayoría de los candidatos sin un lugar en la institución.

Fallas técnicas en el algoritmo de IA. El proceso se ha visto empañado por errores en el sistema de reconocimiento facial y alertas técnicas que afectan a más de 150,000 personas.

21,962 Lugares / admitidos. Tasa de éxito: 13.8%

*mcam