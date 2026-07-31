DEA reconoce captura de “El R1”, presunto autor del asesinato de Carlos Manzo

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) felicitó al Gobierno mexicano por el operativo que derivó en la detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la agencia en X, donde el administrador de la DEA, Terry Cole, escribió: “Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army”.

La publicación respondió al anuncio realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó la captura tras meses de trabajos de inteligencia.

El operativo fue ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con las autoridades, el detenido es considerado el presunto autor intelectual del homicidio de Manzo y uno de los principales líderes de la célula criminal conocida como “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones señalan que “El R1” estaba relacionado con delitos de extorsión, homicidios y tráfico de drogas, afectando directamente a productores, empresarios y habitantes de distintas zonas de Michoacán. Su grupo mantenía operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de presencia en el estado de Jalisco.