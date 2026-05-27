Agentes de la CIA que estaban en Chihuahua fueron "retirados" de México: Sheinbaum

Los dos agentes de la CIA que se supo estaban indebidamente en Chihuahua en compañía de otros dos que murieron en un accidente automovilístico, fueron retirados de México por el gobierno de los Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo confirmó que tras la muerte de los dos agentes de la agencia, se consultó a la embajada de los Estados Unidos sobre el estatus de los otros dos agentes que permanecían en Chihuahua.

"Eran cuatro, dos que lamentablemente fallecieron en el país y dos que pedimos que como no tenían acreditación pues pudieran dejar el país y dejaron el país. Ellos entran con pasaportes legales, diplomático, como turista. Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia", explicó Sheinbaum.

Al no cumplirse con ese protocolo la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la embajada de Estados Unidos que los agentes fueran retirados de México, comentó la presidenta.

“Entonces se les pidió pues que si iban a realizar labores de inteligencia que se registraran o que abandonaran el país. Y en un diálogo entre la embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores tomaron la decisión de mejor retirarse del país”, recalcó Sheinbaum.

Tras darse a conocer la colaboración entre el gobierno de Chihuahua y la CIA para el desmantelamiento de un narcolaboratorio, inició una crisis que hasta el momento ha desembocado en el citatorio de la FGR a la gobernadora, María Eugenia Campos, para declarar sobre el caso.