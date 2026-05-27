CNTE pausa mesa con Segob tras denunciar agresión contra maestros en Mitla, Oaxaca

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suspendió este miércoles la mesa de justicia instalada en la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de denunciar una agresión violenta contra docentes que mantenían un bloqueo carretero en Villa de Mitla, Oaxaca.

Durante un posicionamiento realizado afuera de la dependencia federal, la dirigencia magisterial acusó que hombres armados llegaron al punto donde se encontraban movilizados sus compañeros y realizaron disparos para intentar desalojarlos.

La secretaria general de la Sección 22, Yenny López, responsabilizó directamente al presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, así como al gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz y al secretario de Gobierno, Jesús Romero, por cualquier agresión contra los docentes.

Maestros de la CNTE realizan un bloqueo en Reforma tras agresión a sus compañeros en Oaxaca. Cuartoscuro

“Hoy hemos interrumpido la mesa de justicia por los hechos que están aconteciendo de manera violenta hacia nuestros compañeros”, declaró la dirigente, mientras maestros coreaban consignas de “¡Solución, solución, no queremos represión!”.

Según el magisterio, el conflicto ocurrió en el bloqueo carretero instalado rumbo a Villa de Mitla, donde presuntamente el alcalde arribó “con lujo de violencia” para exigir el retiro de la protesta. Al negarse los docentes, aseguró la CNTE, comenzaron las agresiones y los disparos.

La sección 22 afirmó que hasta el momento existen reportes de maestros golpeados y retenidos, aunque no precisó el número de afectados.

“Esta es una movilización pacífica. En ningún momento hemos agredido a ciudadanos ni policías”, sostuvo López, quien insistió en que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los manifestantes corresponde a las autoridades estatales y municipales.

La protesta obligó a pausar la mesa de diálogo que mantenían representantes de la CNTE con funcionarios federales en Gobernación. No obstante, la dirigencia aclaró que el diálogo no quedó roto de manera definitiva, sino “recesado” mientras atienden la situación en Oaxaca.

La Sección 22 adelantó que será durante su asamblea estatal, programada para la tarde-noche, cuando definan nuevas acciones políticas y movilizaciones tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.

Maestros de la CNTE realizan un bloqueo en Reforma tras agresión a sus compañeros en Oaxaca. Cuartoscuro

Mesa de justicia con la CNTE en Segob

La mesa de justicia comenzó sus trabajos minutos después de las diez de la mañana con la intención de comenzar las negociaciones tendientes a destrabar la libertad de presos políticos y dar atención a víctimas que datan, según la líder magisterial desde el 2006.

"La mesa de justicia la venimos exigiendo desde hace tiempo y sin embargo no se concretaba, tenemos bastantes casos de víctimas desde el 2006, 2007, la represión que tuvimos en Oaxaca con el entonces gobernador, Ulises Ruiz; en el 2013 con la reforma educativa que impuso Peña Nieto, nuestros presos políticos, de compañeros que ni siquiera pueden aperturar cuentas en un banco por el expediente que tienen, por haber sido presos políticos.

"La represión que tuvimos en Nochixtlán en el 2016. Entonces, hay una serie de carpetas que siguen abiertas, que no se ha dado la reparación del daño y es bastante extenso lo que tenemos en temas de justicia", enlistó previo al comienzo de la reunión que contó con la participación del subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno y de la comisionada de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, entre otros funcionarios.

La mesa de justicia involucra más de 200 casos de maestros y víctimas directas e indirectas relacionadas con las acciones de protesta de la CNTE en los últimos años.