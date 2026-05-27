Protestan en el Congreso de Michoacán; Movimiento del Sombrero exige frenar reforma electoral

Con empujones, golpes y patadas en la puerta principal del Congreso del Estado de Michoacán, integrantes del llamado Movimiento del Sombrero se manifestaron este miércoles para exigir un freno a la nueva reforma electoral que se discute en el recinto legislativo.

Los manifestantes, conformados por hombres y mujeres simpatizantes de las candidaturas independientes, exigieron ingresar al edificio para detener la aprobación de lo que han calificado como una "reforma llena de miedo a los independientes".

Tensión en el Congreso: puertas cerradas y daños al recinto

La protesta escaló rápidamente. Mientras en el interior los legisladores mantenían las puertas bloqueadas con cerrojos, en el exterior la frustración de los manifestantes se transformó en fuerza física. Durante el forcejeo, una de las ventanas del histórico edificio resultó dañada, mientras los inconformes denunciaron que "la casa del pueblo" les estaba dando la espalda.

Integrantes del denominado Movimiento del Sombrero durante una movilización tras el asesinato de Carlos Manzo. Cuartoscuro

¿Qué dice la nueva reforma electoral en Michoacán?

El detonante principal de esta movilización ciudadana es un apartado específico de la reforma que busca "neutralizar" a las candidaturas independientes. La medida legislativa pretende prohibir el uso de símbolos similares o distintivos compartidos entre candidatos sin partido.

Para los integrantes del Movimiento del Sombrero, esta ley tiene un objetivo claro y directo: afectar a Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, y frenar el legado político de Carlos Manzo.

"Es una reforma llena de miedo": Grecia Quiroz

Presente en el lugar, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, lamentó el actuar de los legisladores al negarles el acceso a una sesión solemne que debería ser pública.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, cuestionó que les cerrarán la puerta en el Congreso de Michoacán para no estar presentes en la sesión. Cuartoscuro

"Dicen que el Congreso del Estado es del pueblo de Michoacán y que cualquier persona puede entrar, pero hoy demuestran una vez más que no es así, que no están del lado de la ciudadanía. Nosotros por ningún motivo íbamos a ingresar de forma violenta, creo que tenemos todo el derecho de escuchar la sesión. Nos demuestran que esta reforma está completamente llena de miedo", declaró la presidenta municipal.

Quiroz destacó que esta iniciativa surge como una reacción al crecimiento político de su grupo rumbo a las elecciones de 2027: "En años anteriores jamás habían volteado a ver las candidaturas independientes. Ahora que hay un pueblo que despierta y quiere participar, ahora sí hacen esta reforma".

Puntos de acuerdo y desacuerdo de la reforma

Aunque la alcaldesa sostuvo que su movimiento respeta las leyes, advirtió que "la voluntad ciudadana no se puede legislar". Reconoció que, si bien están de acuerdo con algunos puntos positivos de la reforma, el fondo real es desarticular su movimiento.

Los independientes apoyan de la reforma:

La anulación de elecciones por nexos comprobados con el crimen organizado.

El castigo y restricciones a deudores alimentarios.

Sin embargo, insisten en que las cláusulas sobre los símbolos distintivos son un ataque directo a la identidad de su ola independiente.