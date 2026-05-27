México presenta Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual ante la OMPI

El IMPI desplegó un plan de ocho puntos para combatir la piratería, la falsificación y el contrabando, en presencia del director general del organismo mundial

Ciudad de México, 27 de mayo de 2026.- En el marco de la visita oficial de Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la Ciudad de México, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, presentó este miércoles la Estrategia Nacional para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Desarrollo Económico, en un acto celebrado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

El documento, alineado con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece ocho líneas de acción con enfoque de derechos humanos, desarrollo sostenible, inclusión social, innovación y cooperación interinstitucional. Su propósito central es consolidar un sistema nacional de propiedad intelectual articulado que atienda problemáticas estructurales como la piratería, la falsificación, el contrabando y la baja cultura de registro en sectores estratégicos, así como la protección de los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural del país.

Nieto Castillo subrayó que la administración federal ha impulsado acciones concretas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual, y que esta Estrategia es resultado de ese esfuerzo sostenido. "Se verá reflejada en los diferentes ámbitos de desarrollo del país", afirmó el funcionario.

Por su parte, Daren Tang celebró el anuncio y destacó el compromiso de la OMPI con México. "El gobierno mexicano ha situado la propiedad intelectual, la innovación y la creatividad en el centro de la estrategia de crecimiento y desarrollo del país", señaló Tang, quien añadió que el organismo internacional trabajará de cerca con el IMPI y las autoridades correspondientes para implementar el decreto y construir un ecosistema de propiedad intelectual dinámico.

Inclusión como eje de la agenda

En el mismo evento, Nieto Castillo y Tang presentaron los resultados del proyecto sobre el uso de la propiedad industrial en beneficio de personas con discapacidad intelectual, iniciativa impulsada de manera conjunta entre la OMPI y el IMPI. El programa busca capacitar a emprendedores con discapacidad intelectual y a las organizaciones que los apoyan, dotándolos de herramientas para proteger sus creaciones e innovaciones mediante instrumentos de propiedad intelectual.

Al acto asistieron, entre otros, el subsecretario de Marina, Francisco Medina Padilla; el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Etienne Sanz, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Marcas; Juan Luis Díaz de León Santiago, asesor de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, así como representantes de la Guardia Nacional y la OMPI.

La visita del titular de la OMPI posiciona a México como un actor comprometido con la innovación incluyente y el desarrollo económico basado en el conocimiento, de cara a los retos que plantea la economía global del siglo XXI.