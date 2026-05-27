¿Cómo funciona una empresa forestal moderna?: el caso de Arauco

Una empresa forestal moderna ya no se define solo por producir madera. El caso de Arauco muestra cómo la industria puede integrar tecnología, investigación, sostenibilidad, eficiencia industrial y gestión territorial para transformar un recurso renovable en soluciones para distintos mercados globales.

La industria forestal ha cambiado profundamente durante las últimas décadas. Hoy, operar en este sector requiere mucho más que administrar plantaciones o producir celulosa, madera y paneles.

Una empresa forestal moderna debe gestionar recursos naturales de manera responsable, incorporar ciencia y tecnología, reducir impactos ambientales, fortalecer su eficiencia productiva y responder a una demanda creciente por materiales renovables.

En ese contexto, Forestal Arauco se ha consolidado como un caso relevante para entender hacia dónde avanza la industria.

La compañía opera con una presencia global en 11 países, gestiona 1,8 millones de hectáreas de patrimonio forestal, produce 4,6 millones de toneladas de celulosa y cerca de 7,6 millones de metros cúbicos de madera y paneles al año. Además, sus productos llegan a más de 3.500 clientes en los cinco continentes.

Excélsior

Una cadena forestal integrada desde el bosque hasta el producto final

El funcionamiento comienza en el manejo responsable del recurso base: los bosques. En el caso de Arauco, la compañía declara que su desarrollo se construye a partir de un recurso renovable que, gestionado responsablemente, permite proyectar el crecimiento con una mirada de largo plazo.

Esa visión conecta la actividad forestal con una cadena productiva más amplia, que incluye celulosa, maderas, paneles, energía y soluciones industriales para distintos sectores.

Esta integración permite utilizar el recurso forestal de forma más eficiente. La madera puede transformarse en productos para construcción, embalaje, mueblería, papel, vestuario, energía y otras aplicaciones.

De esta manera, la empresa no opera solo como productora de materias primas, sino como parte de una cadena global de soluciones renovables.

Arauco plantea que los productos derivados de la madera representan una oportunidad concreta para sustituir alternativas más intensivas en emisiones de carbono en industrias como la construcción, el embalaje y el vestuario.

Tecnología e innovación para una industria más eficiente

Uno de los rasgos más importantes de una empresa forestal moderna es la capacidad de incorporar conocimiento científico y tecnológico en sus operaciones. En Arauco, este rol se expresa principalmente a través de Bioforest, su centro de investigación y desarrollo.

Durante 2025, la compañía conmemoró los 35 años de Bioforest, destacando su aporte en ciencia aplicada, tecnología e innovación para una industria forestal más resiliente, eficiente y preparada para los desafíos del futuro.

A la fecha, Bioforest cuenta con más de 50 especialistas y una red activa de colaboración con universidades, startups y centros tecnológicos.

Este enfoque permite aplicar investigación en distintas áreas del negocio: manejo forestal, productividad, innovación en productos, eficiencia industrial, valorización de residuos y adaptación al cambio climático.

Un ejemplo de ello es el proyecto GloNi, un eucalipto desarrollado por Bioforest que combina crecimiento acelerado con fibra de alto valor y que recibió reconocimientos durante 2025.

En la práctica, esto muestra que la industria forestal actual requiere capacidades científicas permanentes. La productividad ya no depende solo de la extensión del patrimonio forestal, también necesita de la calidad genética, la resiliencia de las especies, la eficiencia de los procesos y la capacidad de transformar subproductos en nuevos usos.

Sostenibilidad como condición del negocio

Por otro lado, la sostenibilidad no funciona como un elemento externo a la operación. Es parte de la viabilidad del negocio. Para Arauco la salud de la naturaleza es la base de sus operaciones y que el éxito del negocio depende de ecosistemas sanos y equilibrados, capaces de sostener suelos, agua, biodiversidad y crecimiento forestal.

Esta visión se refleja en distintos indicadores. Según el Reporte Integrado 2025, el 27% del patrimonio forestal de la compañía corresponde a bosques en conservación de alto valor social y ambiental.

Además, la empresa declara que el 91% de la energía utilizada en sus procesos proviene de fuentes renovables, cuenta con 1.051 MW de capacidad instalada de energía y alcanzó un 81% de valorización de residuos industriales no peligrosos.

Un caso emblemático de Arauco durante 2025 fue la reducción de aproximadamente 180.000 toneladas de CO2 equivalente, en línea con una agenda de eficiencia energética, reducción de emisiones, gestión responsable del agua, valorización de residuos y respeto por la biodiversidad.

Este enfoque permite comprender que en la industria forestal moderna, cuidar la naturaleza es una condición para mantener la productividad, la legitimidad territorial y la continuidad operacional.

Producción industrial con foco en eficiencia y nuevos materiales

La gestión forestal moderna también se expresa en la capacidad industrial. Arauco combina operaciones forestales con plantas de celulosa, paneles, aserraderos, plantas de energía, resinas, remanufactura y otros procesos productivos en distintos países.

Actualmente Forestal Arauco está desarrollando proyectos de crecimiento alineados con nuevas demandas globales. Entre ellos destaca el Proyecto Sucuriú en Brasil, una planta de celulosa con una inversión estimada de USD 4.600 millones y una capacidad proyectada de 3,5 millones de toneladas anuales.

La iniciativa incorpora tecnología de última generación, automatización avanzada, eficiencia energética y generación de más de 400 MW de electricidad.

En Chile, Arauco también avanza en una nueva línea OSB en el Complejo Trupán-Cholguán, en la Región de Ñuble. Este proyecto busca ampliar la oferta de soluciones de madera para la construcción habitacional y comercial, con tableros orientados a un uso más sustentable en el sector.

La compañía también informa pagos por USD 6.040 millones a proveedores nacionales en los países donde tiene presencia, lo que muestra el impacto de su cadena de suministro en las economías locales.

En este sentido, la gestión de la compañía no se mide únicamente por su capacidad productiva, sino también por la forma en que genera empleo, articula proveedores, impulsa capacidades locales y mantiene vínculos con las comunidades cercanas a sus operaciones.

El nuevo estándar de la industria forestal

El caso de Arauco permite observar cómo funciona una empresa forestal hoy en día: con una cadena integrada, presencia global, inversión en innovación, manejo responsable de bosques, eficiencia industrial, energía renovable y foco en soluciones basadas en madera.

La industria forestal enfrenta desafíos crecientes: cambio climático, pérdida de biodiversidad, presión por reducir emisiones, exigencias regulatorias, nuevas demandas de consumidores y necesidad de materiales más sustentables. Frente a ese escenario, el modelo de empresa forestal moderna requiere combinar productividad con responsabilidad ambiental y social.