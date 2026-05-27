César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR en Juárez

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad personal y arropado por decenas de militantes del Partido Acción Nacional (PAN), el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió este día a comparecer ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

La llegada del exfuncionario se dio de manera apresurada y entre un tumulto de reporteros que buscaban obtener sus declaraciones frente a este requerimiento legal.

"Siempre atenderé los requerimientos de la autoridad"

Rodeado de hombres que le brindaban protección continua para abrirle paso entre la prensa y los simpatizantes, Jáuregui Moreno ofreció unas breves y atropelladas declaraciones antes de ingresar a las instalaciones.

El exfiscal justificó su presencia al señalar su compromiso con la legalidad: "Yo creo que lo que debo hacer es atender siempre los requerimientos de la autoridad".

Aseguró que su comparecencia responde a lo que estrictamente establece la ley, mostrándose dispuesto a colaborar con las instancias federales.

Uno de los puntos que mayor expectación generó en la jornada fue la notoria ausencia de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. De acuerdo con la información preliminar, la mandataria estatal también debía presentarse en estas mismas oficinas de la FGR en Ciudad Juárez a las 10:00 de la mañana.

Al ser cuestionado directamente por la prensa sobre la ausencia de la gobernadora, César Jáuregui se limitó a decir: "Ella tiene un citatorio en otros términos", puntualizó el exfiscal, sin brindar mayores detalles sobre la estrategia legal o el estatus del requerimiento de la titular del Ejecutivo estatal.