EU: Respetaremos la soberanía de México; hay más cooperación que con López Obrador

El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, destacó este miércoles ante el Congreso de su país que “México cree es su soberanía y tenemos que respetarlo”.

“Estamos impresionados” con México, dijo. “Han cooperado mucho, han cooperado mucho más que la administración pasada (la del expresidente Andrés Manuel López Obrador), pero nosotros creemos en su soberanía y la vamos a respetar”.

Explicó a congresistas que nueve organizaciones de narcotraficantes tienen áreas geográficas de influencia. “Les llaman plazas, tienen líderes de plazas y sabemos quiénes son todos esos líderes de plazas. Los estamos buscando y los vamos a arrestar”, dijo. Insistió en que lo harán siempre con respeto a la soberanía mexicana.

El funcionario dijo que, como resultado de la cooperación con México, se ha reducido el tráfico de drogas y de personas, lo que ha impactado en comunidades en todo el país, y han disminuido las muertes por sobredosis de fentanilo, aunque lamentó que sea un problema que persista.

Sobre la seguridad fronteriza, el secretario dijo que durante la administración de Joe Biden los carteles tuvieron “total libertad de movimiento”, pero dijo que eso terminó con las medidas del presidente Donald Trump.

Explicó que por esas razones es importante un segundo muro fronterizo paralelo y el despliegue de tecnología, incluidos drones, para vigilar el área.

Mullin declaró a consecuencia de las nuevas medidas de seguridad, los cárteles se encuentran en un periodo de adaptación y por eso se descubrió un narcotúnel transfronterizo en el área de Otay, por ejemplo.

Ese túnel de casi 650 metros de largo lo localizó la Marina Armada de México al colaborar con autoridades mexicanas en Tijuana este fin de semana.