La salida menos onerosa para México es acabar con narcopolítica: Lomónaco ante tensiones bilaterales

El exembajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jorge Lomónaco, advirtió que la tensión de fondo entre México y Estados Unidos revela un problema sistémico mucho más profundo: la transición de individuos aislados a estructuras completas coludidas con el crimen organizado.

Ante la postura del gobierno federal de catalogar las recientes acusaciones estadunidenses contra diez funcionarios y exfuncionarios en Sinaloa como injerencia, el diplomático planteó una interrogante crítica sobre la estrategia oficial: "La pregunta es si la definición de soberanía en la 4T es la defensa de la narcopolítica".

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Lomónaco explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum todavía cuenta con márgenes de acción para abordar los señalamientos de Washington, e identificó cuatro caminos posibles:

El primero es la extradición. El segundo es llevar un proceso interno, opción en la que señaló que el gobierno entra con un déficit por su mal historial de impunidad. La tercera vía es un choque bilateral. Mientras que la cuarta opción es la llamada "salida pollo", una alternativa política basada en un viejo dicho político que consiste en dejar que los acusados terminen juzgados en el país vecino, aceptando que la posición se perdió.

El exembajador fue enfático al señalar que cerrarse a la colaboración o intentar proteger el statu quo bajo argumentos soberanistas es una estrategia fallida y peligrosa para el país. Recordó que la relación es profundamente asimétrica y que Washington dispone de múltiples herramientas de presión económica, comercial, migratoria y arancelaria.

Por ello, subrayó que la solución idónea para la nación no radica en el proteccionismo político: "Creo que el último interés que puede tener México es proteger el statu quo de la narcopolítica".

Finalmente, Lomónaco puntualizó que los objetivos de seguridad de ambas naciones se encuentran alineados en beneficio mutuo y que la propia ciudadanía mexicana respalda un cambio drástico de estrategia en el combate al crimen.

"Trabajar con Estados Unidos en este tema está en el mejor interés nacional", concluyó el especialista, y añadió que hoy en día "la sociedad mexicana empieza a moverse y empieza a ver con mejores ojos que México reciba una colaboración mucho más intensa y mucho más estrecha para acabar con este cáncer de la narcopolítica".