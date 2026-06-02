EU: Cooperación con México da resultados; “aún queda trabajo por delante”

SAN DIEGO.— La cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México “está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante”.

El gobierno de Estados Unidos divulgó un resumen de logros alcanzados en cooperación de seguridad durante el primer año de la administración del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El documento destaca los principales resultados obtenidos bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la migración ilegal, que ha alcanzado niveles históricamente bajos, con cero liberaciones de migrantes, mientras que las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden.

El texto resalta que la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México ha permitido operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; Samuel Ramírez Jr., y El Jardinero.

También destaca que, al cierre de 2025, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos disminuyeron 35 por ciento.

En el documento, que el mismo Johnson dio a conocer el pasado 26 de mayo, junto con una infografía, se afirma que “al frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de personas, estamos salvando vidas”.

Destaca EU resultado real en seguridad Especial

Destaca EU resultado real en seguridad; relación binacional

Reportan niveles mínimos en migración ilegal y reducción del flujo de fentanilo desde México.

El gobierno de Estados Unidos divulgó un resumen de logros alcanzados en cooperación de seguridad a lo largo de un año.

La información la suministró la embajada de Estados Unidos en México acompañada con una infografía en español.

El texto detalla que a un año de la llegada de Ronald Johnson a México como embajador de Estados Unidos, destacan los principales logros alcanzados bajo el liderazgo del presidente Trump y en coordinación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

“Nuestra cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante”, anticipa.

Frontera segura

Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste se encuentran en su nivel más bajo en 55 años.

La migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos, con cero liberaciones de migrantes.

Las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden.

Al frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de personas, estamos salvando vidas.

Avances contra el fentanilo

Para finales de 2025, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35%.

Las incautaciones en la frontera por parte de las autoridades estadunidenses disminuyeron 50%, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente, frenando las drogas antes de que lleguen a las comunidades en los Estados Unidos.

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95 por ciento.

México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos de drogas.

Además, la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México ha permitido operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos Nemesio Oseguera El Mencho, Samuel Ramírez Jr. y Audias Flores, El Jardinero.

Desde el inicio de la administración del presidente Trump, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de los Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

La coordinación de alto nivel en la implementación de acuerdos de seguridad continúa generando resultados medibles.

“Juntos, estamos atacando redes criminales completas —no sólo a los cárteles— mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico”, dijo.

Tráfico de armas

Durante el primer año de la administración del presidente Trump, las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%. Bajo la administración del presidente Trump, la ATF ha incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales.

Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas.

El informe, dado a conocer el 26 de mayo, aseverá que en sólo 16 meses se logró más progreso bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, ayudando a atender rezagos históricos y garantizar el cumplimiento de los compromisos.

Un acuerdo histórico entre Estados Unidos y México está avanzando hacia una solución permanente para la crisis de aguas residuales del río Tijuana sin costo adicional para los contribuyentes estadunidenses.

Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado están protegiendo al sector pecuario y evitando afectaciones al comercio fronterizo.