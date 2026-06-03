Madre con muerte encefálica da a luz en IMSS Guanajuato y dona órganos para salvar a cinco personas

En un hecho médico excepcional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato logró el nacimiento de una bebé de 27 semanas de gestación, cuya madre, una joven de 20 años originaria de Irapuato, había sido diagnosticada con muerte encefálica.

La paciente, identificada como Mariana, ingresó inicialmente al Hospital General de Zona No. 2 de Irapuato debido a una grave hemorragia cerebral. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, en León, donde se confirmó el diagnóstico de muerte encefálica.

Al momento de su ingreso, Mariana cursaba un embarazo de 24 semanas. Ante ello, especialistas de la UMAE No. 1 y de la UMAE Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 trabajaron de manera coordinada para mantener el embarazo bajo estricta vigilancia médica durante tres semanas.

Excélsior / IMSS

El objetivo fue favorecer la maduración pulmonar de la bebé y permitir que avanzara la gestación hasta la semana 27, momento en que se determinó realizar la cesárea.

De acuerdo con la doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la UMAE No. 1, la decisión se tomó con la participación de áreas como Terapia Intensiva, Neonatología, Medicina Materno Fetal, Ginecología y Obstetricia, además del Comité de Bioética.

Tras el nacimiento, la recién nacida fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la UMAE No. 48, donde recibe atención integral y especializada.

Después del parto y con el consentimiento de la familia, se llevó a cabo la procuración de órganos y tejidos de Mariana. Esta acción representó la sexta procuración realizada durante 2026 en la UMAE No. 1.

Como parte de este acto, fueron procurados dos riñones, dos córneas y el hígado. Los riñones y las córneas serán trasplantados en la misma UMAE No. 1, en León, mientras que el hígado fue trasladado al Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco.

Con ello, Mariana permitirá mejorar o salvar la vida de cinco pacientes que se encontraban en espera de un trasplante.

Durante el proceso, personal médico, familiares y trabajadores del hospital realizaron una valla de honor para despedir a la joven, en medio de aplausos y muestras de respeto.

Los padres de Mariana la describieron como una joven alegre, cariñosa y buena. Señalaron que aceptar la donación fue una manera de dar una segunda oportunidad a otras personas y de sentir que su hija permanece viva a través de quienes recibirán sus órganos y tejidos.

El IMSS en Guanajuato destacó que este caso refleja la importancia del trabajo médico especializado, la coordinación institucional y la donación de órganos como un acto de solidaridad.

La institución recordó que quienes deseen convertirse en donadores voluntarios pueden manifestar su voluntad a través del Centro Nacional de Trasplantes y de la página oficial del IMSS.