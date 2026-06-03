Proponen testamento gratis para abuelitos

El notario Sergio Gil presentó una reforma para que todas las personas de 60 años y más, en Nuevo León, puedan acceder a un testamento de manera gratuita.

Esta propuesta está enfocada en los adultos mayores que, por falta de recursos económicos, no puedan acceder a un testamento, lo que aseguró es importante tramitar, ya que, en dado caso de fallecimiento sin testamento, las consecuencias que se sufren dentro de las familias son muy graves.

Detalló que “hacerlo con una finalidad de justicia social, propiamente, para poderle brindar a gente que ya tiene años trabajando, años pagando impuesto, años que se ha brindado a la comunidad con su saber, con su entender, con su trabajo y con su vida; brindarles un reconocimiento a través de la modalidad de poder emitir o realizar los testamentos completamente gratuitos, por parte tanto del Estado como por parte de los notarios, para con ellos".

Es decir, no cobrarles un honorario fijo por parte de los notarios para estas personas cuando vayan a realizar un testamento público abierto, así mismo que también el Estado se abstenga de cobrarles los gastos o los costos notariales para su registro", agregó.

Añadió que "otro punto es con la condición de que, siendo residentes y propietarios de inmuebles ubicados en el estado, se les pueda otorgar un descuento de al menos el 50 por ciento en lo que refiere a la emisión y tramitación de escrituras de inmueble de uso habitacional”.

Las reformas son a la Ley del Notariado para el Estado de Nuevo León, a la Ley del Instituto Registral y Catastral, así como a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado.

Para los testamentos no existe un precio fijo, ya que la mayoría de las veces depende de los honorarios del Notario y la complejidad del documento, pero el precio inicial oscila entre los $3 mil y $4 mil pesos, cifra a la que algunos adultos mayores no pueden acceder.

¿Por qué la cédula profesional ya servirá como identificación oficial?

Por Clara Vázquez

Durante muchos años, los mexicanos han contado con varias opciones para poder identificarse al hacer un trámite gubernamental o en instituciones financieras, sobre todo cuando por alguna razón no tienen su credencial para votar del INE.

Sin embargo, este año cambiarán las reglas y, al menos, la cédula profesional ya no será considerada un documento de identificación oficial. A continuación, explicamos por qué y qué otros documentos sí siguen siendo válidos.

¿Por qué ya no podrás identificarte con la cédula profesional?

En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 17 de febrero de 2026, se establece que las cédulas profesionales, tanto en su formato físico como electrónico, ya no constituyen un documento de identificación oficial.

Este cambio administrativo modifica la forma en que millones de profesionistas acreditan su identidad ante bancos, notarías y dependencias gubernamentales, donde anteriormente este documento era ampliamente aceptado.

¿Qué dice el aviso exactamente?

El numeral SEGUNDO del aviso emitido por la Dirección General de Profesiones (DGP) señala lo siguiente:

Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas. Las autoridades de cualquier ámbito y materia deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el presente numeral".

Con esta resolución, el Gobierno Federal busca separar la acreditación del grado académico de la función de identidad civil, la cual recae primordialmente en instituciones como el INE o Relaciones Exteriores.

¿La cédula sigue siendo válida para trabajar?

Sí. Es importante aclarar que este aviso publicado en el DOF no invalida el título ni el derecho de las personas a ejercer su profesión.

La cédula profesional sigue siendo el documento legal que autoriza el ejercicio de las actividades laborales; lo único que pierde es su carácter de identificación oficial para acreditar la identidad en contextos ajenos a la profesión.

¿Por qué este cambio en 2026?

Según la publicación, el gobierno federal fundamenta esta decisión en la Ley General de Población, la cual establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es la 'fuente única de identidad'.

El objetivo es que cuando esta contenga huellas dactilares y fotografía (CURP biométrica), sea el único documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en el país.

Con este nuevo lineamiento, se elimina la ambigüedad que permitía a la cédula profesional funcionar como identificación alternativa, unificando los criterios de validación en todo el país.