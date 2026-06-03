Gobierno federal descarta renuncia de director del IPN; estudiantes rechazan respuesta

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, descartó que sea atendible en este momento la petición de renuncia del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval.

El funcionario explicó en entrevista posterior al encuentro con estudiantes movilizados, en el que el Gobierno federal presentó una respuesta que fue rechazada por la comunidad politécnica al considerarla insuficiente, que la remoción del titular del Instituto no puede proceder a partir de una solicitud del movimiento estudiantil, sino que debe seguir un procedimiento formal conforme a derecho.

“El director tiene derechos que se deben garantizar como en cualquier procedimiento. No es atendible en este momento porque no hay un proceso”, señaló.

Agregó que cualquier solicitud de ese tipo debe estar sustentada en evidencias y desarrollarse dentro de los cauces institucionales correspondientes.

“Estamos en un país de leyes y para poder restituir a alguien se necesita un procedimiento y pruebas. No puede ser solo por una solicitud o una manifestación”, afirmó.

El posicionamiento del subsecretario se dio luego de que autoridades federales, encabezadas también por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, sostuvieran un encuentro con estudiantes del IPN para dar respuesta al pliego petitorio del movimiento.

Durante la reunión afuera del Canal Once, que se mantiene tomado, el Gobierno federal presentó avances en distintas demandas, entre ellos la propuesta de democratizar el proceso de designación de la dirección general del Instituto, la disolución del Patronato Corazón Guinda y Blanco, la eliminación de cobros de inscripción y reinscripción, así como la instalación de mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública para atender temas presupuestales.

También ofreció garantías de no represalias contra los participantes del movimiento.

Sin embargo, estudiantes y académicos rechazaron la respuesta al considerar que no atiende de forma puntual cada uno de los puntos del pliego petitorio y exigieron una contestación detallada para la próxima reunión.

“Queremos una respuesta punto por punto, el por qué sí y el por qué no”, señalaron.

En el mismo espacio, académicos del IPN expusieron preocupaciones sobre las limitaciones presupuestales que enfrenta la institución, así como la necesidad de fortalecer infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico.

Por otro lado, en un comunicado, el Patronato Corazón Guinda y Blanco informó la terminación del convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como el inicio de un proceso de auditoría externa y su posterior liquidación conforme a sus estatutos.

Al término del encuentro, los estudiantes acordaron analizar el documento entregado por las autoridades y convocaron a una nueva reunión para el próximo viernes 5 de junio a las 12:00 horas en la que esperan una respuesta más amplia y puntual a cada uno de los puntos del pliego petitorio.

Reiteraron su exigencia de que los próximos encuentros cuenten con funcionarios con capacidad de decisión para atender de fondo las demandas del movimiento estudiantil.