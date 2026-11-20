El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero avanza en negociaciones y podría alcanzar un acuerdo antes de que termine este mes.

En audiencia este viernes en Brooklyn, tanto la fiscalía federal omo la defensa del capo expusieron avances en la negociación para que Caro Quintero cambie su declaración de inocente a culpable.

El juez Frederic Block estableció que el lunes 30 de noviembre ambas partes informen sobre el estado del posible acuerdo.

De alcanzarse el acuerdo para dentro de diez días, Rafael Caro Quintero se declararía culpable el 14 de enero del 2027 para evadir la cadena perpetua, por una posible pena de 20 años de prisión. La fiscalía había descartado la pena de muerte.

Al hablar en la corte sobre las negociaciones, ninguna de las partes ha mencionado que el capo mexicano colaboraría con las autoridades estadunidenses.

De no alcanzarse el acuerdo para fines de este mes, Caro Quintero pasaría a juicio, y el juez ya había establecido la fecha del 8 de marzo para seleccionar al jurado.

Luego de que el gobierno de México lo entregó al de Estados Unidos en febrero del 2025, durante su primera comparecencia ante el tribunal federal en Brooklyn, Caro Quintero se declaró inocente, o no culpable, por medio de su abogado.

Enfrenta los cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y acusaciones relacionadas con el asesinato del agente antidrogas estadunidense Enrique "Kiki" Camarena en Guadalajara en 1985.

“Su estado de salud no es el mejor”

Rafael Caro Quintero compareció encadenado de pies y manos y vistiendo el uniforme caqui de la prisión. Allí, los fiscales anticiparon que le extenderán una oferta que, de ser aceptada, podría evitar un costoso juicio.

Su abogado Mark DeMarco habló solo para Imagen TV a su salida del tribunal.

“Varios factores podrían impedirnos llegar a un acuerdo de culpabilidad; no obstante, todos ellos deben analizarse con Caro Quintero”, declaró el litigante.

Respecto a poder escoger una prisión que no sea de máxima seguridad como parte de un acuerdo, dijo:

“Las condiciones en prisión son terribles, independientemente del lugar; la cárcel priva a una persona de su libertad, y cuando se le arrebata la libertad a alguien, las condiciones son, por definición, terribles. Debemos examinar las propuestas presentadas y tomar decisiones en función de ellas”.

Rafael Caro Quintero se encuentra aguardando la resolución de su caso en la Prisión Correccional Metropolitana de Brooklyn, donde ha tenido que sortear varios problemas de salud.

“Él tiene 73 años y su estado de salud no es el mejor; eso es todo lo que diré”, apuntó su abogado.

La próxima audiencia presencial quedó agendada para el 14 de enero, mientras que por el momento sigue en pie la fecha del 8 de marzo para el inicio del juicio de Rafael Caro Quintero, aunque cualquier acuerdo entre las partes podría cambiar el rumbo del caso.