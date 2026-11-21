A balazos mataron a un primo de Rafael Caro Quintero en uno de los fraccionamientos de mayor plusvalía de la zona conurbada de esta ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Quintero Navidad y Félix Teodoro, ambos originarios de Sinaloa, por lo que trascendió que el primero sería identificado con el alias de “El 25” y es pariente de Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Según vecinos, Juan Pablo Quintero decía ser notario de la Ciudad de México y tenía unos cuatro meses de residir en esta zona, donde pocas veces se le vio en la calle; pero este sábado tomó la decisión de caminar en compañía de su escolta y ambos fueron acribillados con armas de grueso calibre.

El tiroteo fue registrado en el bulevar de los Lagos, a la altura del acceso al conjunto residencial, donde testigos destacaron la ejecución.

Los cadáveres de los dos hombres quedaron en el lugar, adonde llegaron elementos de la Policía Municipal de Ocoyucan, personal del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, no hay información oficial sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del doble homicidio, como tampoco detalles del crimen.