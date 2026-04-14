La opción frente al Fracking: energías limpias con financiamiento internacional

En momentos en que se debate en México el uso del Fracking para dejar de depender del gas importado de Estados Unidos, con sus graves implicaciones ambientales y de salud pública, la decisión de la Sociedad de Promoción y Participación para la Cooperación Económica (PROPARCO), entidad internacional, subsidiaria de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de retomar el financiamiento de proyectos de energía renovable en nuestro país, es una muy buena señal, consideraron analistas del sector.

Consultados por Excélsior, confiaron que el regreso de PROPARCO, que puso pausa a sus inversiones por las limitaciones impuestas para la generación de electricidad durante la administración anterior, que afectó proyectos eólicos y solares, permitirá consolidar una transición energética ordenada hacia fuentes más limpias y sostenibles.

Destacaron que para hacer realidad los proyectos, será necesario mantener diálogo, estabilidad regulatoria y coordinación público-privada.

Páneles solares Foto: Especial

La misión verde de PROPARCO, que funge como un banco de inversión para el sector privado, es promover el desarrollo sostenible en economías emergentes y en desarrollo.

De acuerdo con datos disponibles de la Secretaría de Energía (SENER), en 2024, la producción de energía primaria en México, se basó en su mayoría en combustibles fósiles, que representaron cerca del 84 por ciento de la matriz energética, mientras que el restante 16 por ciento se generó a partir de fuentes renovables y limpias.

Parque eólico Foto: Especial

México tiene potencial, ahora necesita velocidad

Jorge Navarro, vocero de OXY Services, empresa mexicana especializada en soluciones energéticas e infraestructura con más de 90 años en el sector, aseguró que el anuncio de PROPARCO, confirma que México sigue siendo un destino atractivo para el capital responsable y estratégico.

Este tipo de inversiones son exactamente lo que México necesita. No sólo aportan capital, aportan certidumbre, tecnología y estándares internacionales que fortalecen toda la cadena de valor del sector energético”, manifestó.

Destacó que durante los últimos años, el sector de energías renovables ha enfrentado retos regulatorios, incertidumbre en permisos y una desaceleración en nuevos proyectos.

En ese contexto, indicó que el regreso de un actor financiero internacional como PROPARCO, da un impulso que va más allá de la generación eléctrica, porque la transición energética no se limita a instalar paneles solares o aerogeneradores.

Parque eólico Foto: Especial

Explicó que esto implica desarrollo de infraestructura eléctrica moderna; inversión en almacenamiento energético; fortalecimiento de redes de transmisión; creación de empleos especializados e integración de cadenas de suministro locales.

Cuando instituciones internacionales invierten en renovables en México, se activa toda la economía alrededor: proveedores nacionales, ingenieros, técnicos, constructoras, servicios logísticos y financieros. Es una apuesta que genera desarrollo regional”, subrayó.

El portavoz de OXY Services, agregó que México tiene el potencial, y ahora necesita velocidad, ya que cuenta con ventajas estructurales evidentes: radiación solar de clase mundial, corredores eólicos altamente competitivos y una ubicación estratégica frente a los mercados de Norteamérica.

Si queremos que México siga siendo un hub industrial fuerte en el marco del nearshoring, necesitamos energía limpia, confiable y suficiente. La inversión en renovables no es ideología, es estrategia económica”, remató.

Parque eólico Foto: Especial

jcp