Embajador de EU expresó a su pesar por hechos en Teotihuacán

Tras la agresión armada de un sujeto contra visitantes que se encontraba arriba de la pirámide de la Luna en Teotihuacán, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson expresó a su pesar por los hechos de violencia que afectaron a 13 turistas internacionales, entre ellos 6 de norteamericano.

“He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses.

“Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, subrayó.

En tanto, la embajada emitió una alerta a sus ciudadanos que pudieran haber estado en la zona o que tienen planes de visitar este lugar para que permanecieran atentos al reporte de las autoridades.

La representación diplomática pidió a sus ciudadanos que estuvieran en la zona arqueológica comunicarse con su familiares para reportarles su estado y/o ponerse en contacto con la embajada.