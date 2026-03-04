Esperamos que deliberación de la reforma electoral sea racional y respetuosa: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se reunió con la y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

En la reunión, señaló Monreal, revisaron la ruta legislativa de la iniciativa presidencial sobre la reforma electoral.

“Esperamos que la deliberación se dé en un nivel político adecuado, racional y respetuoso”, afirmó el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Diputados reciben iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tras los últimos ajustes que realizó al proyecto luego de que fueron incluidos algunos artículos que no se referían a lo electoral y que pidió modificar.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recibió formalmente la iniciativa poco después de las 14:30 horas de manos de Juan Ramiro Robledo, quien funge como enlace al ser subsecretario de Gobernación.

En su proyecto de reforma, la presidenta Sheinbaum propone modificar 11 artículos de la Constitución a fin de reducir el gasto en elecciones al disminuir recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales, la eliminación de las listas plurinominales y mayor fiscalización, entre otros puntos.

El envío de la iniciativa de reforma electoral se retrasó debido a los ajustes que realizó la presidenta a la versión final que le fue presentada y que ella misma dio a conocer durante una de sus conferencias.

La mandataria volvió a revisar la la iniciativa tras los cambios que solicitó para evitar cualquier controversia.

JCS