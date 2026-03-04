Dejan cargando el celular y encuentran su casa en llamas

Una vivienda en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, se incendió luego de que un teléfono celular que quedó cargando se sobrecalentó y provocó un cortocircuito mientras sus propietarios no se encontraban en el domicilio.

El siniestro ocurrió este miércoles 4 de marzo en la colonia Del Bosque, en el cruce de las calles Naranjo y Del Fresno, en el municipio de Montemorelos.

Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades al percatarse de que el fuego avanzaba con rapidez desde el interior del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, los dueños de la casa habían salido a realizar algunas actividades y dejaron un teléfono celular conectado a la corriente eléctrica.

El aparato se sobrecalentó, lo que habría generado un cortocircuito que desató el incendio.

Hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo permaneció el dispositivo enchufado ni el lapso en que la vivienda estuvo sola.

La construcción, hecha en gran parte con madera y materiales ligeros, facilitó que las llamas se extendieran en cuestión de minutos.

Cuando los cuerpos de auxilio arribaron, el fuego ya había consumido una gran parte de la estructura, provocando el colapso de techos y paredes.

En el lugar quedaron calcinados diversos electrodomésticos, muebles y artículos del hogar.

Además, la parte frontal de una camioneta estacionada a un costado de la vivienda resultó dañada, ya que se encontraba justo en el área donde se originó el incendio.

Se incendia casa donde vivió la actriz Carmen Ignarra

Un incendio se registró en un domicilio de la colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, inmueble que en años anteriores fue habitado por la actriz del cine de oro mexicano Carmen Ignarra.

Presuntamente, una persona ingresó a la propiedad para quemar basura, lo que habría provocado la propagación del fuego en el interior de la vivienda, actualmente abandonada.

El reporte fue recibido por Protección Civil del Estado alrededor de las 14:04 horas, la tarde de este lunes 2 de marzo, alertando sobre una casa en llamas en el cruce de las calles Santos Degollado y Padre Mier.

Al arribar las unidades de auxilio, elementos de Bomberos Nuevo León ya trabajaban en el sitio para controlar la situación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incendio se originó en una alberca que acumulaba grandes cantidades de desechos.

El domicilio se encuentra deshabitado y, según se indicó, de manera ocasional una persona suele ingresar para prender fuego a la basura, lo que representa un riesgo para las viviendas y negocios cercanos.

Tras varios minutos de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar las llamas y descartaron riesgos adicionales. No se reportaron personas lesionadas y, una vez controlado el siniestro, las unidades reanudaron sus recorridos habituales.

jcp