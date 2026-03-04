Escobedo refuerza estrategia de reconstrucción del tejido social

Con el objetivo de consolidar entornos seguros desde la prevención y la participación ciudadana, el Municipio de Escobedo, en Nuevo León, reforzará su estrategia de reconstrucción del tejido social para promover la sana convivencia y la resolución integral de conflictos.

La reunión fue encabezada por el Alcalde Andrés Mijes, acompañado por Jorge Atilano González, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, y Hugo Camacho, Director de TELAR A.C.

Durante la sesión realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se analizó cómo la reconstrucción del tejido social puede convertirse en un pilar para fortalecer la seguridad pública, mediante acciones que mejoren la convivencia vecinal, familiar y escolar, y permitan atender conflictos de forma oportuna antes de que escalen.

En el marco de este diálogo, Jorge Atilano González presentó por primera vez el proyecto Espacios Seguros para el Buen Convivir, propuesta que vincula la Reconstrucción del Tejido Social, Proxpol y la Justicia Cívica para fomentar una cultura de mediación y solución pacífica de controversias.

Se expuso además la experiencia que se desarrolla en Escobedo a través del modelo de la 4T Norteña, inspirado en el esquema de Crecimiento con Justicia Social promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho enfoque, explicado por las autoridades presentes forma parte de la premisa de que la seguridad se construye no solo con acciones operativas, sino fortaleciendo comunidad, confianza y corresponsabilidad.

Asimismo, se presentaron las acciones implementadas para frenar el escalamiento de la violencia y los mecanismos de Justicia Cívica que han posicionado al municipio como referente nacional en la atención ágil y restaurativa de conflictos.

Entre los compromisos acordados destaca el fortalecimiento de la figura del Constructor de Paz, para que vecinos participen activamente en la mediación comunitaria y actúen como enlace preventivo ante situaciones de riesgo, colocando el diálogo como eje central para consolidar comunidades más seguras.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, en una reunión para la reconstrucción del tejido social. Foto: @andresmijesmx

jcp