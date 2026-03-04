Matan a líder ganadero en Cuauhtémoc, Colima

El líder ganadero del municipio de Cuauhtémoc, Samuel “N”, de 69 años, fue asesinado a balazos la noche del martes en un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima.

De acuerdo con datos de la dependencia, el ataque se cometió la noche del martes 3 de marzo de 2026, cuando se reportó al número de emergencias 911 que una persona se encontraba lesionada por disparos de arma de fuego en un rancho de la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Samuel “N”, originario de Cuauhtémoc, de acuerdo con la información oficial difundida por la autoridad ministerial.

Samuel “N” había sido elegido el pasado domingo como representante del sector ganadero en el municipio, cargo que asumió días antes del ataque.

Fiscalía abre investigación por homicidio calificado

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado para esclarecer el asesinato.

El Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía Investigadora y de personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley e integrar los dictámenes periciales a la carpeta de investigación.

La institución señaló que continúan los trabajos de campo y gabinete para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a las personas responsables.

