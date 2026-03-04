AFAMELA conmemora el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia con Mesas de Diálogo

En el marco del Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, la AFAMELA llevó a cabo un evento de Mesas de Diálogo con el propósito de reconocer y visibilizar la trayectoria de mujeres que hoy lideran espacios clave en la ciencia, la investigación clínica y la industria farmacéutica en México.

El encuentro reunió a la Dra. Alma Cristal Hernández Mondragón, profesora del CINVESTAV y presidenta de la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia (AMEXAC), quien participó como moderadora; así como a la Dra. Annette Ortiz Austin, investigadora clínica y directora de EPIC CRO.

También participaron científicas del Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, así como representantes de la industria farmacéutica como PiSA Farmacéutica y Bayer, quienes compartieron su experiencia profesional desde distintos ámbitos: la generación de conocimiento, la investigación clínica, la regulación y el desarrollo de medicamentos.

Fortalecimiento de la participación de mujeres

AFAMELA conmemora el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

A través de este ejercicio de diálogo, AFAMELA propició un espacio de intercambio entre academia, centros de investigación y empresas del sector salud, destacando la relevancia de fomentar vocaciones científicas y fortalecer la participación de las mujeres en todas las etapas del desarrollo científico y tecnológico.

Con esta iniciativa, AFAMELA refrenda su compromiso con la promoción de la ciencia y la colaboración multisectorial, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la construcción de soluciones que impactan directamente en el bienestar de la población.

