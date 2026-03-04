Miguel fue vinculado a proceso por matar a su hermano al interior de un rancho

Por su probable responsabilidad en el delito de parricidio, la Fiscalía de Jalisco logró que un juez de control dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Miguel “N”.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 17 de marzo de 2025 en el interior de un rancho ubicado en el municipio de Santa María del Oro.

De acuerdo con las indagatorias, el ahora imputado arribó al domicilio que compartía con su familia y, tras iniciar una discusión verbal con su hermano, presuntamente sacó una navaja de entre sus ropas con la cual lo atacó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

La sólida integración de la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público permitió acreditar la probable responsabilidad de Miguel “N”, ante la autoridad judicial, quien, al analizar las pruebas presentadas por la representación social, determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, fijando una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años.

Asimismo, el juez de control otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía de Jalisco refrendó su compromiso con la sociedad para llevar ante la justicia a quienes atentan contra la integridad de las familias jaliscienses, garantizando que los delitos de alto impacto no queden en la impunidad mediante el fortalecimiento de las técnicas de investigación operativa y ministerial.

