Envían a penal de Sonora a alcaldes y ediles de Morelos ligados al narco

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora, Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ordenó el traslado al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en Sonora de cinco alcaldes, ex candidatos y funcionarios detenidos en Morelos durante la denominada Operación Enjambre, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

La resolución emitida determinó la medida contra Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, también alcanzó a Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal; y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de ese mismo municipio, según registros del Poder Judicial.

Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla detenido por extorsión. Especial

Durante la audiencia inicial celebrada este jueves, la única persona detenida que no compareció ante la autoridad judicial fue Arisbel Rubí Vázquez Amaro, identificada como “La Jefa” y ex aspirante a la alcaldía de Atlatlahucan.

Los cinco imputados participaron en la diligencia mediante videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Tras la comparecencia, el juzgador instruyó a elementos de la Policía Federal Ministerial efectuar el traslado de los acusados al penal federal de Hermosillo, donde permanecerán bajo la medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.

Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan detenido por extorsión. Especial

A petición de la defensa, el juez concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que amplió a 144 horas el plazo para resolver la situación jurídica de los señalados. La audiencia en la que se definirá si son vinculados o no a proceso fue programada para el próximo martes a las 14:00 horas.

Las detenciones se realizaron el miércoles pasado en cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por el propio juez Domínguez Villapudua. La Fiscalía les atribuye el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer ilícitos contra la salud.