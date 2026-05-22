México y la Unión Europea sellan pacto por 100 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, con una estrategia global que movilizará 5 mil millones de euros, que representan 100 mil millones de pesos para apoyar el Plan México.

El convenio firmado en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, tiene como visión la prosperidad compartida, a través del mercado comercial, inversiones con el Plan México, reducción de aranceles e impulso a empleos dignos y bien remunerados.

“El fondo que la Unión Europea está disponiendo el día de hoy anuncia para fortalecer al Plan México es una gran muestra de la cooperación para el desarrollo entre regiones y naciones y se los agradecemos. México es un socio estratégico fundamental para Europa en sectores claves como energías limpias, electro movilidad, industria farmacéutica, agro industria sostenible, movilidad, innovación científica, inteligencia artificial”, destacó la Presidenta.

En la ceremonia estuvo presente el presidente del Consejo Europea, António Costa.

Ursula von der Leyen anunció que, a través de la estrategia europea Global Gateway, la Unión Europea movilizará cinco mil millones de euros, más de 100 mil millones de pesos, en México para proyectos de energía limpia, movilidad sostenible, industria farmacéutica, infraestructura digital y economía circular.

“Global Gateway es la estrategia europea de inversión para el mundo que va a movilizar cinco mil millones de euros en México”, explicó.

Posteriormente al anuncio, en su cuenta oficial de X, Úrsula von der Leyen afirmó que hay confianza en México y sobre todo en el Plan México.

“Donde hay confianza y asociación, ahí está el Gateway Global. Estamos invirtiendo 5 mil millones de euros en México, en línea con el Plan México de la presidenta Sheinbaum”, destacó.

La Jefa del Ejecutivo afirmó que el acuerdo representa una posibilidad de consolidar una estrategia basada en la cooperación, respeto y coordinación ante “un tiempo en que las naciones deciden la cooperación y el bienestar compartido”.

“México recibe a la Unión Europea con la convicción de que vivimos un momento histórico en nuestra relación, un tiempo en el que nuestras naciones elegimos la cooperación y el bienestar compartido. México ha decidido mirar al mundo entero con dignidad, con fortaleza, con confianza de que somos una Nación que sabe quiénes somos y hacia dónde vamos”, expresó.

Sheinbaum destacó que el convenio permitirá fortalecer las cadenas productivas, incrementar el comercio, y la generación de empleos bien remunerados.

“El fortalecimiento del acuerdo global, los tres acuerdos que firmamos el día de hoy entre México y la Unión Europea representan más que instrumentos comerciales, representa la posibilidad de consolidar una relación estratégica basada en el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro común”, afirmó.

Ante las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos, la Presidenta fue cuestionada sobre el riesgo de impactos con los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. La titular del Ejecutivo sostuvo que el acuerdo con la Unión Europea no es contradictorio con el T-MEC, sino complementario.

Como testigo de honor, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró al acuerdo como una señal política de gran relevancia internacional, un compromiso con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación.

“Este acuerdo eliminará aranceles, impulsará el comercio la inversión, creará prosperidad en ambas orillas del Atlántico diversificando nuestras economías, reduciendo dependencias excesivas”, enfatizó.

Al presentar la declaración Conjunta de la Cumbre México-Unión Europea se resaltó la actualización del tratado comercial vigente desde 2000 y amplía la relación política, económica y de cooperación.

El convenio brinda mayores facilidades para exportaciones mexicanas y apertura de mercados europeos para empresas nacionales. Incorpora reglas sobre comercio digital, energías limpias, cadenas de suministro, combate a la corrupción y protección ambiental.

La cumbre cerró con un firme respaldo a las políticas de derechos humanos y sostenibilidad Mateo Reyes

México buscará atraer inversiones europeas en sectores estratégicos: infraestructura, tecnología y transición energética. También fortalece mecanismos de solución de controversias y cooperación política en temas de seguridad, migración y derechos humanos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, firmó el Acuerdo Comercial Interino (ACI) con la Unión Europea (UE) y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

A la firma del convenio también asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora; Esteban Moctezuma, quien se encuentra en proceso de transición para dejar su cargo como embajador de México en Estados Unidos, y el gabinete de la Presidenta.