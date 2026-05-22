Policías de Saltillo rescatan a familia de incendio que consumía departamento

Un incendio en un condominio movilizó a elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Coahuila, quienes rescataron a dos menores y una mujer durante la mañana de este viernes.

Fue alrededor de las 6:00 de la mañana, durante un operativo de seguridad para trabajadores, que los uniformados fueron alertados de un incendio en un condominio ubicado en la calle Privada Francisco Sánchez, de la Colonia Bellavista.

De inmediato, los elementos acudieron al domicilio el cual ya se encontraba en llamas.

En el segundo piso había una familia, dos niños y su mamá, quienes no podían salir, quienes estaban tratando de ser auxiliados, desde un balcón, por dos vecinos.

Al lugar arribaron paramédicos del cuerpo de Bomberos quienes revisaron a las personas Foto: Comisaria Seguridad Saltillo

Los elementos subieron al balcón, con una herramienta de corte, una cizalla, y un barrote, abrieron la protección de la ventana para sacar a la familia.

Luego los oficiales Aquiles y León, colocaron la unidad para que, a manera de escalera, la familia pudiera descender junto con los dos vecinos que auxiliaron a los afectados.

También facilitaron la salida de un hombre, el propietario del inmueble, quien bajaba con su mascota de su casa, ubicada en el tercer piso.

Los elementos pusieron a resguardo a los niños Ángel Eliud y Dilan, de 13 y 8 años de edad, así como a la madre, Blanca Lucero Hernández, de 38 años, además de al propietario del inmueble, José Juan Ruiz, de 54 años de edad.

Al lugar arribaron paramédicos del cuerpo de Bomberos quienes revisaron a las personas; no hubo necesidad de ser traslados a un hospital.

"Yo sentí mucho alivio de poder ayudar, yo no lo pensé, quería sacarlos, la mamá ya tenía mucho humo en toda la cara. Me siento bien porque también tengo familia y si un día ocupa ayuda ojalá la puedan ayudar", comentó uno de los oficiales del GRS.